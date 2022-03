Aena Brasil anuncia o segundo bloco de investimentos no Aeroporto da cidade de Aracaju

Ao lado do secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, o diretor-presidente da Aena Brasil, Fernando Santiago Yus, apresentou nesta terça-feira, 15, o segundo bloco de investimentos para o Aeroporto Internacional de Aracaju-Santa Maria, cujas obras iniciarão em abril e devem ser concluídas em junho de 2023.

O secretário Sales Neto enfatizou a importância da reforma ressaltando que é positivo todo investimento que venha trazer mais conforto ao passageiro que chega ao Aeroporto de Aracaju, que é uma das principais portas de entrada para o turista em Sergipe. “Essas obras de reforma e ampliação vão proporcionar mais conforto, além de modernizar o terminal que ficará no nível de tantos outros que vemos pelo Brasil afora. Então isso vai fazer com que o turista tenha uma imagem muito positiva do nosso estado”, destacou. Sales Neto também explicou que toda a obra empreendida vai melhorar a oferta comercial no aeroporto.

Fernando Santiago apontou os serviços que serão executados com foco no aumento da capacidade e da segurança, e readequação das áreas de acordo com a previsão de tráfego aéreo e a relação entre espaço – passageiro, a partir dos índices recomendados pela Anac. O executivo da Aena Brasil informou que os ambientes serão distribuídos segundo a necessidade de cada atividade operacional e os fluxos de processamento de passageiros, bagagens, cargas e malotes postais também foram redesenhados para garantir maior eficiência de ponta a ponta.

O vereador Fabiano Oliveira, que preside a Frente Parlamentar de Turismo da Câmara Municipal de Aracaju, pontuou que Sergipe é um dos cartões-postais mais procurados no Brasil, e Aracaju é o receptivo, portanto, é de grande importância a reforma e ampliação do Aeroporto de Aracaju. “A primeira impressão é a que fica, e o turista, os nossos passageiros e a população em geral merecem o equipamento dessa magnitude que foi apresentado pela Aena Brasil, mostrando que a infraestrutura do nosso aeroporto ficará aos moldes de todos os aeroportos do Brasil”, afirmou.

Sobre a reforma no Aeroporto de Aracaju

O maior destaque nessa obra é a ampliação e a reforma do terminal de passageiros que terá climatização total do prédio, e o uso dos dois pavimentos para atividades operacionais, sendo um andar para o embarque e outro para o desembarque. O terminal, que atualmente conta com 10,2 mil metros quadrados, vai ganhar mais 722 metros quadrados, portanto serão reformados 5,4 mil metros quadrados da edificação, assim como instaladas novas lojas, bares e restaurantes.

Novos equipamentos de inspeção de segurança também serão implantados, e com a duplicação dos pavimentos operacionais, todas as etapas do processamento de passageiros ganham mais espaço, segurança e conforto de acordo com a necessidade do terminal. Áreas de filas de check-in, de controle de imigração, de aduana, salas de embarque e desembarque, por exemplo, estão entre as beneficiadas. Os passageiros também vão ganhar totens de autocheck-in e balcões de controle de imigração.

O lado ar, área destinada à movimentação das aeronaves, ganhará novas posições de embarque e duas pontes de contato móveis (fingers), as primeiras do terminal, aumentando o conforto dos passageiros. O pátio vai ganhar novas posições para aeronaves, passando de quatro para seis; uma nova iluminação e será ampliado em 3,4 mil metros quadrados. As pistas de táxi e de pouso e decolagem irão ganhar também em relação à segurança operacional.

Presenças

Também estavam presentes o diretor de Operações e Infraestrutura e TIC da Aena Brasil, Raul Moya; o diretor de Relações Institucionais, Marcelo Bento; o diretor do Aeroporto de Aracaju, Wanderson Silva; o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto; o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia de Sergipe, José Augusto Carvalho; e o secretário da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju, Jorge Fraga.

Foto: Marcelle Cristinne/ Arquivo Supec