Aracaju 167 anos: experiência na gestão da pandemia marca o presente da cidade

Os desafios que precisaram ser enfrentados nos últimos dois anos, marcados pela pandemia da covid-19, são incontáveis. Foram meses marcados por incertezas, por mudanças de planos e necessidades de investimentos emergenciais que obrigaram a Prefeitura de Aracaju a encontrar saídas inteligentes, economicamente viáveis e que tivessem resultados efetivos.

Com olhar estratégico e rápida capacidade de fazer planejamentos para atender as demandas emergenciais, a administração municipal conseguiu superar os desafios. “Nós não paramos um só minuto nos últimos dois anos”, destaca o prefeito Edvaldo Nogueira.

“Enfrentamos os desafios com muito afinco, trabalhando de forma coletiva para conter o avanço da pandemia. Os esforços principais foram na área da saúde, mas precisamos nos reinventar em todas as áreas, buscando saídas para continuar”, expressa.

Segundo o prefeito, foi necessário desenvolver novas estratégias para a educação, que passou a ser remota durante 17 meses; continuar prestando todos os serviços para a população e criando novos serviços, como a sanitização dos espaços públicos; além de gerenciar a força-tarefa que trabalhou de forma incansável na testagem e vacinação da população.

“Ganhamos muita experiência nos últimos meses, e essa experiência será revertida para a população, com uma gestão mais eficiente e pronta para atender às demandas com celeridade”, considera Edvaldo.

A secretária da Saúde, Waneska Barboza, afirma que os últimos dois anos foram de muito aprendizado. “Agora temos uma compreensão mais aprofundada de que é possível, diante de um desafio grande como esse para a humanidade, romper paradigmas, barreiras, para encontrar saídas eficientes, viáveis e de baixo custo, com o objetivo primordial de atender às necessidades da população”, declara.

Resultados alcançados

Com planejamento e força de execução, Aracaju continuou a crescer mesmo nesse período crítico da pandemia, garantindo desenvolvimento urbano e social à população. O secretário da Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, destaca que o Planejamento Estratégico, no que diz respeito às obras, tem como foco os projetos de infraestrutura, com ênfase nos bairros mais carentes, as obras de mobilidade e de apoio às secretarias, como a reforma e construção de escolas, Unidades Básicas de Saúde e unidades da Assistência Social.

“Mesmo com a diminuição do ritmo por causa da pandemia, cumprimos nosso compromisso com a população. Já entregamos uma série de obras ao longo dos últimos meses e agora, no mês que comemoramos os 167 anos da capital, vamos comemorar com a entrega de mais uma série de obras, além daquelas que estão em andamento. É um legado que fica para a cidade, que agora tem infraestrutura em todas as regiões da capital”, comenta o secretário.

Entre as obras que serão entregues durante as comemorações do aniversário de Aracaju, destacam-se a infraestrutura do Japãozinho e do Rosa do Sol; reforma do Caps Primavera; pavimentação da avenida Alexandre Alcino, no Santa Maria; reforma do Terminal do DIA; além da entrega da Maternidade de Aracaju.

Momento de retomada

O presente é marcado também pela retomada do turismo na capital, um dos setores que foi mais afetado durante a pandemia. Em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Sergipe (ABIH/SE), a Prefeitura investiu R$1 milhão para fortalecer o turismo na capital, fazendo a divulgação do destino Aracaju de forma articulada em uma campanha para atrair visitantes para a cidade.

Os primeiros efeitos dessa ação já começam a ser alcançados. Durante o feriado de Carnaval, Aracaju foi uma das capitais com maior taxa de ocupação do setor hoteleiro, com 80% dos quartos ocupados.

Esses investimentos no turismo fazem parte do +AJU Plano de Estímulo à Atividade Econômica e Geração de Emprego e Renda, um arrojado conjunto de medidas, totalizando mais de R$1 bilhão, para auxiliar no fomento econômico das áreas mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus.

Além do montante investido em divulgação, foram aplicados R$1 milhão para o Natal Iluminado 2021, R$4 milhões para a construção da Orla da Coroa do Meio, e mais R$1 milhão para melhorias na Orla da Atalaia.

O resultado desses investimentos, em todas as áreas, será uma cidade ainda mais bonita, atrativa para os moradores e para os turistas, pronta para atender as necessidades da população aracajuana e superar os desafios, agora com muito mais experiência.