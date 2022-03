Câmara de Vereadores de Itabaiana aprova por unanimidade o reajuste do piso dos professores

A Câmara de Vereadores de Itabaiana aprovou por unanimidade na sessão extraordinária desta terça-feira (15), o reajuste do piso dos professores da rede municipal de ensino. A Lei é de iniciativa do poder executivo municipal em consonância com a portaria do Governo Federal que propõe o aumento do piso salarial de 33,24%.

De acordo com o prefeito Adailton Sousa, o aumento é a garantia da responsabilidade financeira da gestão municipal para com o funcionalismo público. “É uma enorme satisfação cumprir essa determinação e honrar nossos compromissos com os professores. É um direito deles”, ressaltou Adailton.

Para o presidente da câmara de vereadores, Marcos Oliveira, a aprovação é motivo de orgulho, “hoje é um dia de gratidão. É um dia de orgulho em respeitar os professores do nosso município. A gente cumpre com nossas obrigações. E a nossa obrigação é respeitar e determinar este aumento”, destacou o vereador.

O projeto de lei segue para o gabinete do chefe do executivo, no qual será sancionada pelo Prefeito Adailton Sousa.

Foto assessoria

Por Leonan Leal