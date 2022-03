“Carnalita é um dos cinco principais projetos do país para a exploração de potássio”, destaca Cristiano Cavalcante

Com previsão para suprir parte do volume de fertilizantes consumidos anualmente em todo o Brasil, o Projeto Carnalita foi apontado, em reunião entre a prefeita de Capela, Silvany Mamlak, o presidente da Federação dos Municípios de Sergipe, Cristiano Cavalcante e o corpo técnico Ministério de Minas e Energia como uma das principais apostas para minimizar a dependência do Brasil a fertilizantes importados.

Na ocasião, foram debatidos pontos importantes com o Secretário de Geologia e Mineração da pasta, Pedro Paulo Dias, e o diretor Enir Sebastião Mendes, como a viabilidade da implementação do projeto Carnalita e os investimentos na região, assunto que já é tratado como prioridade pelo Governo Federal.

Para Cristiano Cavalcante, o encontro foi importante para compreender a visão do Governo Federal sobre Sergipe. “Esse projeto está entre os cinco principais projetos em importância para o Governo Federal e terá a prioridade necessária para que seja viabilizado. Essa informação nos deixa muito felizes pois é desenvolvimento vindo para Sergipe, em especial para o Vale do Cotinguiba”, ressaltou após a reunião.

“A previsão é que sejam gerados 4 mil empregos diretos e mais de 10 mil indiretos, um verdadeiro pólo de desenvolvimento no Estado, voltado ao desenvolvimento regional entre os municípios de Capela, Japaratuba, Carmópolis e Rosário do Catete”, comemorou.

Além disso, Silvany Mamlak colocou o município de Capela à disposição para o que for necessário e de responsabilidade do ente para a implementação do projeto e busca viabilizar uma agenda junto ao Ministério de Minas e Energia para que o ministro Bento Albuquerque venha a Sergipe, juntamente com o secretário Pedro Paulo Dias, para realizar uma visita in loco à Usina Taquari Vassouras para discutir o avanço do projeto.

Da Assessoria