Comissão Negociações recebe demandas dos guardas municipais

Nesta terça-feira, 15, a Comissão de Negociações da Prefeitura de Aracaju recebeu o Sindicato dos Guardas Municipais de Aracaju (Sigma) para dialogar sobre o pleito salarial da categoria, no auditório do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos.

Os representantes da corporação apresentaram as principais demandas e anseios da categoria, além de uma proposta de plano de carreira. Segundo o secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, Augusto Fábio Oliveira, as propostas serão analisadas com base nos estudos técnicos desenvolvidos pela pasta.

“Nosso objetivo é ouvir as demandas e buscar um consenso entre os servidores e a gestão. Iremos analisar a proposta apresentada pelo sindicato para podermos prospectar diferentes cenários e o impacto financeiro no município”, explicou o secretário.

Para o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, o momento é de analisar as demandas dos guardas municipais, levando em consideração as possibilidades da administração.

“Essa foi uma reunião preliminar, a abertura de um diálogo. É nossa função discutir com a categoria, mas, quem governa tem que observar sua responsabilidade e seus limites. Todo mundo quer melhoria, e eu acho que é um anseio natural, e correto, de qualquer categoria”, avaliou.

O diretor geral da GMA, o subinspetor Fernando Mendonça, ressaltou o compromisso da Prefeitura em ouvir os anseios dos servidores. “Essa reunião mostra como a Prefeitura está preocupada em resolver os problemas das categorias. Essas questões da GMA vêm desde a formação da estrutura do plano, então há situações que precisam de ajustes. De acordo com o que foi apresentado, a gestão irá debater para apresentar uma contraproposta e encontrarmos o melhor para a gestão e para a categoria”, garantiu.

A oportunidade de apresentar a proposta em um momento com os gestores municipais, para o presidente do Sigma, Eder Rodrigues, foi um avanço. “Mostramos o projeto elaborado pela categoria e o desejo de que seja implementado. Já agendamos uma nova reunião e aguardamos um retorno positivo”, disse.

Comissão

A Comissão de Negociações é formada pelos secretários de Governo (coordenador do grupo); da Fazenda; do Orçamento, Planejamento e Gestão; pelo secretário ou dirigente de órgãos a que se subordina a categoria representada, e um representante de entidade sindical da respectiva categoria.

Desde que foi instituída pelo prefeito Edvaldo Nogueira, a Comissão já recebeu os sindicatos ligados à área da Saúde e o Sindipema.

Foto: Marcelle Cristinne