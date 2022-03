Conselheiro Ulices Andrade seguirá no Tribunal de Contas de Sergipe: “fiz questão de procurar o governador pessoalmente”

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), Ulices Andrade, procurou o governador Belivaldo Chagas (PSD) para ratificar sua decisão de não retornar à política e dar continuidade às suas atividades no TCE/SE.

O conselheiro Ulices Andrade vinha sendo incentivado pela base aliada do governador e por alguns amigos para disputar a eleição do governo este ano, mas agradeceu as manifestações de apoio e encerrou as especulações sobre este assunto.

“Fiz questão de procurar o governador, pessoalmente, antes da reunião que ele faria com seu agrupamento, agradeci as manifestações de apoio e pontuei que não tenho intenção de voltar à atividade política, e sim de continuar minhas funções como conselheiro do Tribunal de Contas”, encerrou o conselheiro.​​

Foto: Cleverton Ribeiro

Texto: Habacuque Villacorte