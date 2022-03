Deputado apela à Mesa Diretora da assembleia por recebimento de Projetos do Executivo

Na Sessão Plenária desta quarta-feira (16) o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) utilizou a Tribuna para fazer uma reivindicação à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). O parlamentar apelou para que a Mesa distribua para os deputados, até o fim da tarde de hoje, os Projetos de Lei do Poder Executivo.

“Ocupo a Tribuna, mais uma vez, para fazer um apelo à Mesa Diretora. Já temos informações que os Projetos de Lei do Governo do Estado já se encontram na Alese, e que chegaram no dia de ontem. Esses projetos ainda não foram distribuídos. Peço celeridade à Mesa, que enviem ainda hoje esses projetos, a fim de que os deputados apreciem o texto com maior cautela”, disse Georgeo Passos.

Ele justifica o apelo destacando a angustia dos servidores públicos sobre desconhecimento do conteúdo apresentado pelo Governo à Alese. “Com o feriado, teremos tempo para melhor leitura e apreciação desses projetos. Afinal de contas, são temas importantes. Várias categorias estão angustiadas, querendo saber o que o governador colocou no papel”, externou.

O deputado conclui ressaltando ter ciência da força do governo na Casa, contando com a maioria dos deputados. “O governo aqui tem ampla maioria através da liderança, mas que projetos possam sair daqui melhores que o texto encaminhado pelo governador”, frisou.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo