Edvaldo Nogueira diz que indicação de Fábio Mitidieri foi erro. “Nós seguimos em frente, cuidando da nossa cidade”

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) demonstrou descontentamento com a decisão do grupo liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSE) que escolheu o nome de Fábio Mitidiere (PSD) para disputar o governo do estado. “Paciência. Só posso dizer que foi um grande erro”, deixando a entender que “nós seguimos em frente, cuidando da nossa cidade”.

Para Edivaldo, a escolha foi um grande erro e para ele, a lógica seria Fábio ser i vice. “Erraram feio. A melhor chapa para disputar e vencer as eleições seria Edvaldo Nogueira, candidato a governador e Fábio Mitidieri, vice. Liderei todas as pesquisas, muito a frente do segundo colocado, possuo experiência administrativa e capacidade para governar Sergipe. Erraram feio”.

Durante a entrevista e quando perguntado se estava decepcionado, Edvaldo disse que não se trata de decepção, mas reafirmou que esperava ser ele o escolhido, pelas evidências. “Não sou mais pré-candidato a governador, vou continuar cuidando de Aracaju, trabalhando por Aracaju e pelos Aracajuanos. Agora o grupo vai cuidar da campanha e nós seguimos em frente, cuidando da nossa cidade”, disse Edvaldo.

Edvaldo conclui afirmando que a “as pesquisas mostram isso. Mas não entenderam assim: paciência. Só posso dizer que foi um grande erro e que agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar”.