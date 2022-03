Edvaldo pode rachar a unidade governista

Por Adiberto de Souza *

A definição do nome de Fábio Mitidieri (PSD) para disputar a sucessão estadual não foi tão consensual como tenta fazer crer o bloco governista. Um dia após o martelo ter sido batido em favor do pessedista, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), escancarou a contrariedade por ter sido preterido: “Acho que cometeram um erro”, afirma o pededista. Nogueira também se diz mais preparado do que Mitidieri para governar Sergipe e que o seu nome teria maior possibilidade de vitória. O perigo é que a insatisfação de Edvaldo se transforme em corpo mole de seu grupo político, afetando a campanha do pré-candidato Fábio na Grande Aracaju. Claro que o governador Belivaldo Chagas (PSD) já deve estar tentando apagar o incêndio, antes que a contrariedade do pedetista contamine outros aliados e o projeto dos governistas naufrague em seu nascedouro. Misericórdia!

Filiação agendada

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) já agendou a data para se filiar ao Republicamos. Após se reunir com o presidente do partido, Marcos Pereira, o parlamentar definiu que assinará a ficha de filiação na próxima terça-feira, em ato a ser realizado na sede da legenda, em Brasília. Gustinho está deixando o Solidariedade por entender que na nova sigla tem mais chance de se reeleger. Além dele, o Republicanos tem como pré-candidato à Câmara Federal o pastor Heleno Silva. Então, tá!

Endereço errado

A prefeita de Capela, Silvany Mamlak (PSC) e o esposo Cristiano Cavalcante (PSC) foram defender a implantação do Projeto Carnalita no endereço errado. O casal bateu à porta do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP), visando pedir apoio para a exploração de potássio em Sergipe. Acontece que Lira não tem como atender ao apelo, pois o Projeto Carnalita pertence ao grupo americano Mosaic Fertilizantes, que comprou da Vale a mina Taquari-Vassouras, em Capela. Pelo que se sabe, a multinacional não tem interesse em investir 4 bilhões de dólares para explorar carnalita em Sergipe. O resto é conversa mole pra boi dormir. Danôsse!

Definindo chapas

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) esteve, ontem, com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também o presidente licenciado do Progressistas. Ambos trataram sobre as composições políticas no estado em torno das chapas para deputados estaduais e federais. Laércio também discutiu com o aliado sobre a sua pré-candidatura ao Senado. Hoje, no bloco liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) o nome de Laércio aparece como o favorito para disputar uma cadeira no Senado. Aguardemos, portanto!

Bispo quer ser vice

O presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), segue sonhando em ser vice-governador. Político agregador e bom de voto, o emedebista está construindo nos bastidores a sua candidatura majoritária sem, contudo, jogar a toalha sobre disputar a reeleição. Luciano, inclusive, tem participado de todas as reuniões do grupo situacionista que discute as pré-candidatura majoritárias. Como o MDB não tem nenhum postulante à sucessão do governador Belivaldo Chagas (PSD), é provável que exija dos partidos aliados a candidatura de Bispo à vice-governança na chapa da situação. Ah, bom!

Projeto encalhado

A Câmara dos Deputados ainda não deu sinais de quando pretende analisar o projeto de lei de autoria do senador Rogério Carvalho (PT), propondo a criação de uma conta de estabilização para evitar que as altas do barril de petróleo impactem nos preços do diesel, da gasolina e do gás de cozinha. A proposta, que também prevê um auxílio-combustível para motoristas de aplicativo, taxistas e mototaxistas, tem sido deixada de lado na Câmara. O presidente Arthur Lira (PP-AL) diz não ter previsão de quando o texto do petista começará a tramitar na casa. Crendeuspai!

Viola de boca

E o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), ainda não definiu sobre qual cargo disputará nas eleições deste ano. Publicamente, o distinto alardeia que o mais provável é concorrer ao governo estadual, porem há quem diga que o sonho dele é se eleger deputado federal, além de garantir a reeleição do filho Talysson de Valmir (PL) para a Assembleia. Político experiente, Francisquinho sabe que a campanha para o Executivo é uma grande empreitada, não dependendo apenas da vontade do pré-candidato e seus amigos próximos. Mas, como dizem os mais velhos: viola de boca é fácil de tocar. Marminino!

Campinho de pouso

A Aena Brasil apresentou o segundo bloco de investimentos para o Aeroporto de Aracaju, cujas obras devem ser concluídas lá prá 2023. Os serviços serão executados com foco no aumento da capacidade e da segurança, e readequação das áreas de acordo com a previsão de tráfego aéreo e a relação entre espaço – passageiro. A área destinada à movimentação dos aviões ganhará duas pontes de contato móveis (fingers), as primeiras do terminal de Aracaju. Será que agora o nosso aeroporto perde a cara de um modesto campinho de pouso? Misericórdia!

Culpando Bolsonaro

O vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo, culpa o governo federal pelos constantes aumentos nos preços dos combustíveis. O petista lembra que em algumas regiões do Brasil o litro da gasolina já é vendido por R$ 10 ou mais. Quanto aos especialistas que culpam a guerra pelos constantes reajustes, Macedo relembra o passado: “Eles esquecem que, durante a crise de 2008, o presidente Lula protegeu o povo e garantiu gasolina por R$ 2,50”. E Márcio conclui afirmado que os combustíveis estão caros por culpa exclusiva do presidente Jair Bolsonaro (PL). Home vôte!

Exposição modernista

Inspirada em obras do movimento modernista e na arte contemporânea foi aberta, ontem, a exposição cultural “Fábio Sampaio em Coleções”. A mostra ficará em cartaz até o dia 15 de abril, na Galeria do Espaço Cultural da Escola do Legislativo, um espaço aberto para os artistas apresentarem os seus trabalhos. O artista plástico Fábio Sampaio apresenta obras produzidas em fases distintas e reúne 60 quadros e esculturas. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 31 de agosto de 1911.

* É editor do Portal Destaquenotícias