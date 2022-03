Escola suspende aulas após ameaças de morte vazarem em redes sociais

Uma conversa nas redes sociais entre três alunos de 14 e 15 anos da Escola Estadual Prefeito Anfilofio Fernandes Viana, no município de Umbaúba, fez com que as aulas fossem suspensas na última segunda-feira (14). Durante a conversa foi divulgado um possível ataque aos colegas.

Durante o bate-papo, dois alunos conversam sobre como um possível ataque aos colegas. As mensagens causaram pânico a estudantes e pais de alunos.

As informações são de que nesta quarta-feira (16), acontece uma reunião com responsáveis de todos os alunos da instituição para que a situação seja esclarecida.

Já a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informou que os alunos alegaram que “foi apenas uma brincadeira”.

Os estudantes foram identificados e a Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados.

Segundo a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), assim que tomou conhecimento do caso, a gestora da escola prestou boletim de ocorrência.