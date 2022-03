Ex-presidentes são homenageados em ruas, avenidas de Aracaju

No dia 17 de março de 1855, nasceu a capital sergipana, deixando de ser povoado Santo Antônio de Aracaju e começando a tomar forma com o surgimento de ruas e avenidas ressaltando toda uma identidade cultural e espaços de memórias. Desde a primeira legislatura até a atual (19ª), alguns deputados que assumiram a presidência da Assembleia Legislativa de Sergipe tiveram seus nomes relacionados à preservação da memória histórica. Entre os homenageados que se destacaram no campo político e tiveram os nomes colocados em vias públicas e em escolas da rede estadual de ensino estão Edelzio Vieira de Melo, Silvio Teixeira, Francisco de Souza Porto, Heráclito Rollemberg, Djenal Tavares de Queiroz, Wolney Leal de Melo e Reinaldo Moura.

A denominação dos espaços públicos é uma atribuição das prefeituras e das Câmaras de Vereadores, com a finalidade de homenagear personalidades que se destacaram na vida pública do estado. Quem mora, trabalha ou trafega pelo bairro Jardins, conhece de perto a avenida deputado Silvio Teixeira, localizada em uma área predominantemente residencial formada por condomínios de apartamentos e de importante acesso aos estabelecimentos comerciais, shopping-center e parque. O ex-deputado presidiu a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe no período de 01/01/1951 a 31/12/1952.

A avenida Edelzio Vieira de Melo, que atravessa os bairros Suissa e São José, ficou conhecida por muito tempo como “avenida da explosão” depois que um depósito clandestino de fogos de artifícios explodiu em 13 de abril de 1980, danificando várias casas, causando a morte de 12 pessoas e ferindo centenas. Natural de Rosário do Catete, o ex-presidente da Alese por duas vezes era médico, tendo ainda exercido o cargo de prefeito de Capela e vice-governador de Sergipe.

A avenida Francisco Porto é uma das principais de Aracaju. Ela atravessa quatro bairros de Aracaju: Grageru, Salgado Filho, Jardins e Treze de Julho, com um quilômetro e meio de extensão. Também leva o nome de um ex-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, que ficou conhecido pela postura ética. Francisco Porto nasceu em Siriri e além de deputado, foi prefeito intendente de Aracaju.

O ex-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Reinaldo Moura, foi homenageado com o nome de uma avenida localizada no bairro 17 de Março, em Aracaju, por iniciativa do vereador Antônio Bittencourt, autor da propositura. Natural de Japaratuba, Reinaldo Moura Ferreira foi vereador, deputado estadual e conselheiro do Tribunal de Contas; exerceu a profissão de radialista; tendo falecido em novembro de 2021 aos 77 anos, vítima de problemas cardíacos.

Outro ex-presidente da Alese homenageado foi o general Djenal Tavares de Queiroz, cujo nome foi dado a um colégio da rede estadual de ensino localizado no bairro São José. Eleito deputado estadual em 1962 pelo PSD foi Secretário de Fazenda no governo Celso Carvalho. Após o Regime Militar de 1964 foi reeleito em 1966, 1970 e 1974. Em 1978 foi eleito vice-governador de Sergipe. Foi reeleito deputado estadual em 1986 e 1990 e no governo Albano Franco foi Secretário de Assuntos Parlamentares.

Heráclito Guimarães Rollemberg também ocupou o cargo de ex-presidente da Alese, tendo sido homenageado com o nome em uma das principais avenidas de Aracaju (no bairro São Conrado), que na gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, mudou para Avenida José Carlos Silva. Foi deputado por três mandatos consecutivos, prefeito de Aracaju de 1979 e senador por Sergipe.

No bairro Santa Maria, a Escola Estadual Wolney Leal de Melo homenageia o ex-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe. Ele foi ficou no posto de governador entre 4 de junho a 14 de julho de 1970 e foi prefeito de Propriá de 1973 a 31 de janeiro de 1977.

Presidentes

Entre os deputados que passaram pela Presidência da Alese estão: Edélzio Vieira, Silvio Teixeira, Hermeto Feitosa, Francisco Porto, João Maynard, Wolney Melo, João Moreira, José Onias, Fernando Leite, José dos Santos Mendonça, Helver Ribeiro, Heráclito Rollemberg, Antônio Carlos Valadares, Djenal Tavares Queiroz, Hélio Dantas, Luciano Prado, Manoel Conde Sobral, Guido Azevedo, Francisco Passos, Nicodemos Falcão, Venâncio Fonseca, Reinaldo Moura, Bosco Costa, Antonio Passos, Ulices Andrade, Angélica Guimarães, Zé Franco, Luciano Bispo e Francisco Gualberto (em exercício).

Foto: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza