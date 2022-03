Falta de gerenciamento adequado de processos está entre as causas de fechamento de empresas

De acordo com o Instituto Brasileito de Geografia e Estatística (IBGE), uma em cada cinco pequenas e médias empresas não sobrevivem aos primeiros anos de atuação. Uma das principais causas desse cenário está na dificuldade de gerenciamento, visto que o planejamento de processos, desde os mais básicos, acaba sendo subestimado por muitas dessas organizações.

Para alcançar êxito, uma alternativa viável para as organizações é a contratação de uma empresa de gerenciamento de processos. Em Sergipe, o Grupo Brain tem atuado justamente nesse sentido.

“Usamos métodos que permitem identificar o nível de maturidade que a empresa se encontra e, a partir daí, propomos uma solução empresarial. Assim, garantimos a compreensão do ambiente de negócios em que as empresas contratantes vivem e, com base nisso, propomos ações de melhoria que visam aumento da produtividade, redução de custos, inclusão digital e outras frentes”, conta o diretor geral da Brain, André Gabillaud.

Ele explica que os projetos nascem a partir de uma consciência dos processos e projetos e da aplicação de metodologias de Engenharia de Produção, Gestão e Tecnologia para o alcance de resultados.

Para a formulação de projetos, o primeiro passo é visita para o diagnóstico técnico. Nela, a equipe de profissionais da Brain aplica o diagnóstico com vistas a percepção da maturidade organizacional, deixando claro para o cliente qual o nível que ele se encontra.

Logo após, as proposições de melhoria se apresentam em forma de projetos e seus respectivos ganhos. Isso é apresentado para o cliente e explicado ponto a ponto. Com o cliente consciente do desafio e dos ganhos, é adotada a estratégia que funciona melhor para sua demanda.

Dentro do ambiente de projetos de Engenharia, as soluções oferecidas destinam-se ao uso de tecnologia 4.0 , como IoT, Big Data, B.I, entre outras. De acordo com Gabillaud, o Grupo tem desenvolvido projetos sob encomenda, com diagnósticos personalizados para Digitalização Empresarial com o uso de Ciência de Dados.

“Isso proporciona à empresa a adaptação necessária para adentrar em mundo tecnológico de tomada de decisões mais rápidas. As tecnologias 4.0 para as empresas sergipanas ainda parecem ser uma realidade muito distante. O que queremos demonstrar é que é possível dar não só os primeiros passos rumo a essas práticas, mas também oportunizar para elas um aumento na sua capacidade de tomada de decisão, o que pode favorecer significativamente a produtividade e a competitividade”, pontua o diretor geral.

No que diz respeito a outro pilar de serviços prestados pela Brain, o pilar de treinamento, a empresa desenvolve práticas em duas vertentes: on-line e presencial. Essa área tem como objetivo construir a melhor experiência para os clientes.

“Com a pandemia nos últimos dois anos de forma intensa, essas ações foram migradas para o online. Hoje atuamos com treinamentos abertos – out company – ou in company e isso tem feito diferença pois nossos treinamentos usam de metodologia diferente das tradicionais. No caso das práticas online, temos a oportunidade de promover um ambiente de uso exclusivo de plataforma para os clientes, que chamamos de Universidade Corporativa. Eles escolhem os temas e desenvolvemos os treinamentos para que eles usem a nossa plataforma para a finalidade desejada”, detalha André Gabillaud.

Já os presenciais, são treinamentos com intensidade de metodologia ativa, onde o aluno tem interação com o conteúdo não de maneira apenas teórica, mas também prática, dando-lhes vivência para que sintam os desafios que irão encontrar no diariamente.

“Esse tem sido um dos diferenciais. Nosso corpo técnico traz uma bagagem de experiência pois, além de profissionais com vasta experiência de mercado, eles possuem experiência acadêmica, mestres, além dos especialistas que atuam com ensino também”, salienta Gabillaud.

Dentre os benefícios de contratar uma empresa para gerenciamento, estão a atualização de conceitos e práticas do mercado para dentro da empresa, oferecendo às suas equipes um contato direto com a prática e vivência marcante, o que possibilita a esses profissionais disseminar o conhecimento dentro da empresa. “Outro benefício está nas práticas de acompanhamento pós treinamento que fazemos, o que gera clareza na aplicação do que foi aprendido”, conclui o diretor geral da Brain.

