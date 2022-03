Feirinha da Gambiarra de Verão movimenta economia na capital

Com foco nos empreendedorismo e na valorização dos espaços públicos, aconteceu, no último domingo, 13, a 25ª edição da Feirinha da Gambiarra. Desta vez com o tema verão, o evento, que movimenta mais de duzentos e vinte mil reais por edição, voltou ao Parque Governador Augusto Franco, conhecido como Parque da Sementeira. A primeira edição de 2022 contou com o retorno da Prosa Gambiarra e uma nova atração: o Palco Aberto.

Reunindo uma série de expositores e atividades voltadas para a economia criativa, a Feirinha da Gambiarra de Verão teve como atração musical a banda Naurêa, que traz em sua música um som característico, que mistura uma série de influências musicais. Característica por seu sambaião que, como o nome já diz, mistura dois gêneros musicais, mas também pelas músicas com traços do famoso reggaeton, esta é a terceira vez que a banda se apresenta no evento.

O palco principal também foi espaço para o show das irmãs Celda e Sany Fontes, apresentando suas cantorias infantis. Com um projeto voltado para a criançada, as artistas reúnem em sua apresentação músicas que despertam a alegria dos pequenos, mescladas com um aspecto lúdico, bastante presente no show.

“A Feirinha da Gambiarra já se tornou uma tradição em Aracaju. A gente vem ocupando os espaços públicos da capital há 10 anos, trazendo um olhar para os pequenos empreendedores e também uma forma de fazer as pessoas enxergarem mais o local onde vivem. Trazer o olhar das pessoas para essas duas vertentes é o nosso objetivo e ficamos muito felizes por termos esse acolhimentos dos aracajuanos”, diz a idealizadora da Feirinha, a arquiteta e urbanista Isabele Ribeiro.

Dentre as atividades características do evento estão a praça de alimentação, onde ficam concentrados todos os expositores do ramo gastronômico selecionados para participar; o Flash Tattoo, onde o público pode fazer sua tatuagem durante ao longo do dia e, uma das marcas registradas, o karaokê que, segundo Isabele Ribeiro, é um dos atrativos mais amados pelos frequentadores da Feirinha.

“Ficamos um tempo sem ter o karaokê na programação, mas, no fim do ano passado, após as liberações necessárias, devido à pandemia, a atividade retornou. É algo que o público da Feirinha gosta muito e sempre participa. Por isso, assim que se tornou seguro e permitido pelas autoridades sanitárias, voltou para o cronograma”, explica a arquiteta.

Algo que também retornou à programação foi a Prosa Gambiarra. Desta vez, o assunto discutido na roda de conversa formada durante o evento foi o lançamento da Fashion Filmes, onde marcas e realizadores bateram um papo a respeito de todo o processo de realização.

Além das atividades que voltaram ao cronograma, novas foram adicionadas. “Atendendo a uma demanda do público da Feirinha, nós agora temos o Palco Aberto, um espaço que abrimos para artistas mostrarem seu talento. Disponibilizamos 12 vagas, com direito a uma apresentação de 7 minutos. O público da Feirinha adora esse tipo de atração e é muito satisfatório agregar isso ao evento, incentivando também novos talentos”, salienta a idealizadora da Feirnha.

