Governo de Sergipe lança edital de estágio para estudantes da Educação Profissional e EJA

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), nesta quarta-feira, 16, lança o edital nº 14/2022, que visa ao processo seletivo de estágio não obrigatório de nível médio direcionado a alunos matriculados em cursos técnicos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual. A seleção tem como objetivo a formação de um cadastro reserva. As inscrições estarão abertas no período de 21 de março a 20 de abril, no site da Seduc: www.seduc.se.gov.br.

Os alunos matriculados em cursos técnicos exercerão atividades relacionadas ao aprendizado prático da sua área de estudo profissionalizante, como também junto aos programas, projetos e atividades ao longo da vigência do processo seletivo. Já os estudantes matriculados na EJA poderão atuar em atividades de apoio à escola, como gestão da alimentação escolar, gestão do livro didático, gestão administrativa e financeira e apoio nas ações da Busca Ativa.

De acordo com o diretor do Departamento de Recursos Humanos da Seduc (DRH), professor Jorge Costa, o contrato do estagiário será de um ano, podendo ser renovado por igual período, e a jornada de trabalho será de quatro horas diárias. “A bolsa-estágio será no valor de R$ 261,45, para o custeio parcial das despesas realizadas com transporte, no deslocamento de sua residência para o local do estágio e vice-versa. É importante destacar que a seleção será realizada por meio da análise da média que consta na ficha de inscrição preenchida pelo aluno e a análise da frequência informada pela instituição de ensino”, informou.

Para se candidatarem a uma das vagas, os estudantes deverão cumprir os seguintes requisitos: para aluno da EPT, ele deve estar devidamente matriculado e com frequência regular em uma escola estadual, ofertante de Educação Profissional; cursando, no mínimo, o 2º módulo do curso técnico, na forma subsequente ou a 2ª etapa do Proeja; não poderá estar cursando o último módulo do curso técnico; e ter média geral ponderada igual ou superior a 6,0. Para o aluno da EJA as exigências são: também estar devidamente matriculado e com frequência regular em uma escola estadual, ofertante da EJA-Ensino Médio; cursando, no mínimo, a 1ª etapa da modalidade EJAEM; além de não poder estar cursando a última etapa do EJAEM; e ter média geral ponderada igual ou superior a 6,0.

Inscrições

No ato da inscrição, que vai acontecer no período de 21 de março a 20 de abril, o candidato deverá anexar a seguinte documentação: documento de identidade (com foto); CPF; declaração escolar emitida pela instituição de ensino, na qual conste carga horária, módulo ou etapa que está cursando, frequência e média geral ponderada (MGP) informada na inscrição (se for aluno da 1ª etapa do EJAEM, a declaração deverá ser referente ao Ensino Fundamental Regular ou EJAEF); atestado do módulo ou etapa vigente, devidamente assinado pela instituição escolar (com data atual); comprovante de residência; uma fotografia 3X4; documento de identidade do responsável legal, quando menor; declaração médica comprobatória para candidatos com deficiência.

Poderão inscrever-se para a seleção os estudantes de cursos técnicos de nível médio regularmente matriculados nos seguintes cursos com os respectivos municípios da oferta: Administração – Proeja, (Carmópolis); Alimentos (Neópolis); Rede de computadores (Aracaju), Informática para internet (Aracaju); Instrumento musical (Aracaju); Nutrição dietética (Aracaju); Secretaria Escolar (Aracaju); e Segurança no Trabalho (Boquim, Carmópolis e Neópolis).

Confira o edital:https://bit.ly/3InrEjS