Homem suspeito de matar ex-companheira por esganadura em Aracaju se apresenta e é preso

Foi preso nesta terça-feira (15), após se apresentar, o homem suspeito de assassinar Maria Ângela de Aquino, de 51 anos, em um apartamento no bairro Farolândia, em Aracaju.

O homem identificado como Samuel Silva Santos, 55 anos, foi preso pela Polícia Civil na última segunda-feira (14), por acusação de feminícidio contra a ex-companheira.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele se apresentou na 2ª Delegacia Metropolitana. Como já havia um mandado de prisão expedido contra ele, ficou preso.

De acordo com a SSP, ele decidiu se entregar ao saber que a Polícia Civil estava a sua procura.

Maria Angela foi encontrada sem vida dentro do quarto por seu filho. O crime aconteceu no último dia 06. De acordo com a Polícia Militar, a mulher teria sofrido várias agressões antes de morrer.