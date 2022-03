João Marcelo sugere aquisição de novas bombas d’água para Nossa Senhora das Dores

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), aprovaram na manhã desta quarta-feira, 16 de março, a Indicação Parlamentar do deputado João Marcelo (PTC) que solicita ao Governo de Sergipe, e a regularização da infraestrutura hídrica do município de Nossas Senhora das Dores. Segundo defende o parlamentar, o objetivo da propositura é sanar a falta de água no município.

“O problema decorre especificamente da precária condição das bombas d’água que são utilizadas para bombear a água da represa para a central de abastecimento e distribuição do município. Assim sendo, sugeri a aquisição de novas bombas d’água compatíveis com a necessidade da população dorense”, defendeu no texto da proposição.

O deputado também destacou que a regularização da infraestrutura para o abastecimento contribui para a qualidade da saúde dos moradores.

“A água está diretamente ligada á saúde, e a sua falta retira, não só as crianças e os adolescentes das escolas, afastam também, os profissionais de seus trabalhos. Mas, o abastecimento regular visa, essencialmente, garantir a água potável para toda a população do município de Nossa Senhora das Dores, conferindo dignidade e promovendo o desenvolvimento social”, justificou no texto da propositura.

A Indicação de nº167/2022, foi aprovada por unanimidade e será encaminhada para o governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas, e para Carlos Fernandes de Melo Neto, presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO).

Foto: Jadilson Simões

