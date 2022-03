Laranjeiras adere ao programa Sergipe pela Infância

A ideia do programa é mapear as ações e traçar estratégias de trabalho colaborativo entre, principalmente, as áreas de Saúde, Educação e Assistência Social

A Caravana do Sergipe Pela Infância foi até o município de Laranjeiras, nesta terça, 15 de março. Acompanhada das equipes da vice-governadoria, da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS), Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC), a vice-governadora Eliane Aquino apresentou ao prefeito Juca de Bala, vereadores e representantes da guarda municipal, o programa com foco nas crianças de zero a seis anos.

Atuando no Programa Sergipe Pela Infância desde 2019, Eliane Aquino acredita que é necessário priorizar fortemente a área da primeira infância. “Muito se fala sobre o desejo de que as crianças se tornem adultos cheios de possibilidades, mas, infelizmente, poucas políticas públicas são direcionadas para essa área. E é por isso que o Programa Sergipe pela Infância é tão importante, porque dialoga diretamente com a mudança de perspectiva, trazendo as crianças para o centro das pautas”, explicou.

“Em nossa gestão, aqui na cidade de Laranjeiras, a criança sempre foi prioridade e não poderíamos deixar de aderir ao Programa Sergipe pela Infância diante de sua importância, nos dando régua e compasso para mudanças muito significativas. Temos um compromisso com o povo de Laranjeiras e nossas crianças também fazem parte do lastro do nosso trabalho. Uma visita muito importante e estatégica”, pontuou o prefeito Juca de Bala.

A vereadora Cida de Jânio que esteve no evento e é uma entusiasta da primeira infância comemorou a chegada do Sergipe Pela Infância no município. “Sinto que Laranjeiras foi premiada com esse programa. Nós já estamos trabalhando com a primeira infância também através do projeto Avante, pois sabemos que a primeira infância é o alicerce da vida. Todos nós temos esse empenho de melhorar para que tenhamos um futuro promissor. Estamos muito felizes!”, disse.

Sergipe pela Infância

O programa Sergipe Pela Infância nasceu em 2019 e é dividido em três eixos: Gestar e Nascer; Brincar e Crescer; e Desenvolver e Aprender. Em todos eles a ideia é mapear as ações já realizadas e que podem ser aprimoradas, bem como traçar estratégias de trabalho colaborativo entre, principalmente, as áreas de Saúde, Educação e Assistência Social que beneficiem as crianças desde a gestação.

Fonte e foto assessoria