Mais de 500 mil pessoas ainda não tomaram dose de reforço contra Covid

Dados levantados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam que o número de pessoas faltosas que não tomaram a dose de reforço contra a Covid-19 é bastante expressivo em Sergipe, chegando a mais de 500 mil. De acordo com a enfermeira de imunização da SES, Ana Lira, a informação preocupa, considerando que estudos demonstram a necessidade de reforçar a imunização para elevar a quantidade de anticorpos no organismo.

“A dose de reforço significa que depois de receber as doses iniciais (D1 e D2) a pessoa precisa de outra dose para reforçar a imunidade, que serve como uma ‘atualização’ da resposta imunitária. Há necessidade da dose de reforço, pois os estudos realizados observaram uma queda de nível dos anticorpos alguns meses após as doses iniciais, então a dose de reforço vem para elevar a quantidade de anticorpos circulantes no organismo”, explica Ana Lira.

As informações levantadas pela SES ainda dão conta que em Sergipe, 90.548 pessoas sequer compareceram para tomar a primeira dose de vacina contra a Covid e 300.305 indivíduos não retornaram para a segunda aplicação, mesmo as vacinas estando disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde e nos pontos de Vacinação distribuídos nos 75 municípios do Estado.

Desde o início da vacinação em Sergipe, a Secretaria vem conversando, orientando e apoiando todos os municípios. Além disso, garante o envio célere de vacinas para cada território do Estado. Para melhorar esse cenário, a SES vem dialogando com os municípios, quanto a necessidade de criar mecanismos de busca ativa e estratégias diferenciadas para orientar a população dos riscos da não continuidade do esquema vacinal.

Os laboratórios que podem ser utilizados para aplicação da dose de reforço são: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ou Janssen, independente da vacina recebida no esquema inicial. As doses de reforço devem ser administradas quatro meses após a segunda dose.

Vacinômetro

Segundo informações do último boletim divulgado pela SES, foram aplicadas 1.939.472 como primeira dose; 1.661.774 como segunda dose; 40.125 como dose única e 742.526 como dose de reforço. A cobertura vacinal de primeira dose está em 85,38% e 73,39% Sergipanos estão com a imunização completa.

Fonte e foto SES