Mitidieri: “não tem candidato forte que não possa perder e nem fraco que não possa ganhar”

Após reunião com a base aliada no final da tarde da última segunda-feira (14), o grupo liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) decidiu em consenso e unidade que o nosso pré-candidato ao Governo do Estado será o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD).

Na manhã desta quarta-feira (14) o pré-candidato Fábio Mitidieri reuniu a imprensa em um hotel na Orla de Atalaia e respondeu às perguntas feitas pelos jornalistas, afirmando que “o gesto de Belivaldo precisa ser enaltecido, poderia ser candidato a qualquer cargo, mas mostrou desprendimento para coordenar nosso grupo”, disse o pré-candidato.

Um dos pontos que chamou a atenção durante a entrevista, foi o fato de Mitidieiri afirmar que confia na unidade do grupo e que Edvaldo teria saído, após decisão, sem mágoas. “Esse assunto é página virada. Edvaldo é o melhor prefeito dos últimos 30 anos, confio na unidade e sei que estaremos juntos nesse desafio”, garantiu Mitidieri.

Ainda durante a entrevista, Fábio disse que conta com Edvaldo para a campanha. “Edvaldo é peça importantíssima, um dos grandes líderes que nós temos no nosso agrupamento. Conto com ele, tenho amizade pessoal com Edvaldo”, disse.

Sobre o agrupamento político, Mitiriere disse que “sempre zelei pela lealdade. Não havia compromisso prévio, o que houve foi uma discussão ampla, uma construção natural. Diante dos nomes que estavam postos: Edvaldo Nogueira, Laércio Oliveira, Ulices Andrade, sei que a minha responsabilidade só aumenta”, acrescentou Fábio.

Ele concluiu a entrevista afirmando que “não tem candidato forte demais que não possa perder e nem fraco demais que não possa ganhar. Não existe Senhor do Bom Começo, o que existe é Senhor do Bonfim. Voto é conquista”, disse.

Foto Erick O’Hara/Divulgação