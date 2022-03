Mitidieri pode vencer no 1º turno se garantir a unidade do grupo

O que este colunista antecipou, há alguns meses, de fato de concretizou: a oposição ao governo de Belivaldo Chagas (PSD) esperou pelo anúncio do pré-candidato da situação para, só agora, faltando 15 dias para o fechamento da janela partidária, ficar especulando possíveis rupturas ou ficam lançando pré-candidaturas que, simplesmente, não decolam! O bloco governista indicou o nome do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) e na avaliação deste colunista, acertou em cheio! Trata-se de uma liderança jovem, que simboliza renovação e que tem a confiança das lideranças políticas da capital e do interior.

Durante a “badalada” reunião da base governista, quase todos os nomes colocados para a disputa abdicaram de projetos pessoais e se somaram em torno da pré-candidatura de Fábio Mitidieri. Apenas o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), talvez “picado pela mosca azul”, entendia que deveria ser o candidato, mas que sendo a vontade do agrupamento “pró-Fábio”, não criaria problemas e apoiaria o aliado. Em síntese, todas as outras lideranças presentes declararam apoio e sustentaram a unidade, deixando a definição de vice-governador e pré-candidato a senador para mais adiante.

O grupo liderado pelo senador Alessandro Vieira continua esperando sua definição, se disputa ou não o governo do Estado. Ele já recuou do projeto de disputar a presidência da República e está se filiando no “velho” PSDB. Os demais liderados continuam no Cidadania, bem alinhados, e vão tentar uma composição com o Podemos para a eleição. O “peso”, além do estilo isolado de Alessandro, é garantir o palanque em Sergipe para o presidenciável e nada popular João Dória (PSDB), que veio ao Estado ano passado, e passou quase que despercebido, após coletiva na sede do partido.

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), continua “ensaiando” uma pré-candidatura a governador; é o “sonho de consumo” do eleitorado bolsonarista porque seria o principal palanque do presidente da República no Estado. Mas Valmir (leia seu grupo político) continua se comportando como aliado do governador Belivaldo Chagas, ou seja, não há qualquer sinalização para rompimento, pelo menos por enquanto. Parece trabalhar intensamente em busca da maior valorização política possível, para ir além do Agreste e eleger-se deputado federal ou estadual.

Sonhando em ser o “candidato de Lula” em Sergipe, o senador Rogério Carvalho (PT) continua encontrando dificuldades para montar sua chapa para enfrentar agora Fábio Mitidieri, o pré-candidato do governo. Os dias vão passando e ele só conseguiu formalizar uma aliança com o PSB dos Valadares. Diante do “vácuo”, o PSOL tenta emplacar o nome do advogado Henri Clay para ser o pré-candidato a senador do agrupamento. Rogério esperou Valmir e torcia por rompimentos na base aliada do governo para tentar fortalecer seu palanque para governador. Lula, por exemplo, ainda não sinalizou que virá a Sergipe para apoiá-lo…

Diante dessa “inércia” da oposição, que não foi proativa para se posicionar e se impor até agora, politicamente falando o governador Belivaldo Chagas acertou em segurar, até o limite máximo, a definição pró-Mitidieri. Como ele transita bem em vários segmentos políticos do Estado, talvez não tenha dificuldades em fortalecer ainda mais o seu palanque e, na visão deste colunista, se conseguir garantir a unidade do seu agrupamento, entra na disputa como favorito já para vencer a eleição no 1º turno. Ou seja, ou a oposição se fortalece e vai para a disputa, ou o pleito de outubro tende a ser um “passeio”…

Veja essa!

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, avaliou como “um erro” a escolha dos líderes do seu agrupamento que optaram por Fábio Mitidieri e não por ele para disputar o governo em 2022. Vale lembrar que Mitidieri estava com Edvaldo, no mesmo ambiente de sua fala, durante a inauguração do Terminal do Mercado.

E essa!

A “insatisfação” de Edvaldo agora tem explicação: preterido da disputa pelo governo, ele não vai querer abrir mão de indicar o pré-candidato a vice-governador na base e já começa a tentar demonstrar descontentamento para “forçar uma situação”. Não é à toa que o prefeito tem uma relação muito difícil com sua própria bancada na Câmara Municipal…

Escorpiões à granel I

Sergipe inteiro conviveu nos últimos anos com um “escorpião”, uma figura pública conhecida, ajudada por muita gente boa nesse Estado, mas que quando chegou ao “topo”, saiu ferindo tudo e todos, inclusive aqueles que lhe ajudaram a emergir. Depois de provar do “próprio veneno”, picado por um “escorpião mais novo”, entraram em conflito, mas hoje, no “ostracismo”, tenta “atacar”, mas já sem muito risco…

Escorpiões à granel II

Como em Sergipe todo mundo se conhece, em terra de muro baixo, o “escorpião-rei” tenta a todo custo reconstruir seu espaço; está “recrutando” novos escorpiões, que talvez tenham até mais disposição para “ferir”, mas sem muito “veneno”; muitas vezes, até pelo “instinto”, acabam feridos e, a depender do “remédio”, ficam “dóceis”, geralmente “domesticados”. É tempo de caça aos escorpiões…

Escorpiões à granel III

Na comunicação, por exemplo, a classe política não comenta outra coisa: há um “escorpião” um tanto, equivocado! Seus “tiros no escuro” já não são fatais; muita gente parece já devidamente “vacinada” e o “veneno” parece ter perdido a validade. Só perde para o “escorpião da política”; esse é destaque em Sergipe, por ser uma “espécie rara”! Chega a enganar pela “mudança de cores”; parece não saber o que fazer com o “próprio veneno”; aliás, a única coisa que tem em mente agora é um lugar ao sol…

Escorpião da Política?

Já esclarecendo, o “escorpião da política” não é o prefeito Edvaldo Nogueira. Apesar dele ter ido à reunião dos aliados, ter manifestado suas intenções, de ter aceitado o entendimento e, no dia seguinte, “alfinetado” os líderes do grupo, o gestor não ganha essa “classificação”. Pelo menos para este colunista, determinados comportamentos já não representam novidade alguma…

Escorpião sem lado

Aliás, este colunista teria dificuldades para “classificar” o prefeito de Aracaju como um “escorpião”, até porque seu estilo tem “lapsos” do comunismo e do capitalismo, a depender da conveniência. Geralmente não gosta de andar em grupo; fica meio isolado, só aparece de vez em quando, só sai da TORRE quando é preciso e deixa como principal “sequela” em quem ele fere o “esquecimento”…

Deve ter sido um erro…

Como este colunista é muito generoso, principalmente com Edvaldo Nogueira, não custa um breve lembrete: em 2016, houve um rompimento político com o PSB porque o então pré-candidato a prefeito, Valadares Filho, foi preterido em detrimento de Edvaldo; o deputado estadual Zezinho Sobral foi “convencido” a recuar. O deputado federal Fábio Mitidieri se somou ao então governador Jackson Barreto para elegê-lo prefeito. Deve ter sido um erro…

Coisas de Poço!

Em Poço Verde um feito, no mínimo, inusitado: o Estádio Pedro Camilo de Santana, o “Camilão” foi inaugurado duas vezes em 10 anos! No dia 17 de novembro de 2012, o então prefeito Toinho de Dorinha inaugurou com um jogo festivo, com as presenças de estrelas do futebol nacional e uma placa. O que chama a atenção é que a “placa” que está situada no estádio trata de uma inauguração, agora em 2022, pelo prefeito atual. É mole?

Fica no TCE I

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), Ulices Andrade, procurou o governador Belivaldo Chagas (PSD) para ratificar sua decisão de não retornar à política e dar continuidade às suas atividades no TCE/SE.

Fica no TCE II

O conselheiro Ulices Andrade vinha sendo incentivado pela base aliada do governador e por alguns amigos para disputar a eleição do governo este ano, mas agradeceu as manifestações de apoio e encerrou as especulações sobre este assunto.

Ulices Andrade

“Fiz questão de procurar o governador, pessoalmente, antes da reunião que ele faria com seu agrupamento, agradecei as manifestações de apoio e pontuei que não tenho intenção de voltar à atividade política, e sim de continuar minhas funções como conselheiro do Tribunal de Contas”, encerrou o conselheiro.

Bomba!

A coluna vai verificar, mas chega uma denúncia relacionada a um servidor público concursado da Fundação Hospitalar de Saúde que, até onde se tem conhecimento, está dando expediente e fazendo inclusão em uma Secretaria de Estado, inclusive respondendo por uma função importante no novo expediente. Será que está “batendo o ponto” ou foi fruto de um “acordo familiar”? Alguns servidores estão “afoitos”, bem interessados em saber…

Laércio para o Senado

O deputado federal Laércio Oliveira esteve no Palácio do Planalto com ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira que também é presidente licenciado do seu partido (Progressistas) para tratar da sua pré-candidatura ao Senado, bem como da composição das chapas para deputados federais e estaduais. Ele estava acompanhado de Fernando Carvalho, do Progresistas/SE.

Alô Energisa!

Recentemente este colunista fez uma cobrança à Energisa a respeito de um parlamentar estadual que reivindicava ações da empresa em Pirambu. Em nota, a Companhia diz que “A Energisa Sergipe esclarece que para atendar o aumento da carga elétrica na Escola José Amaral, em Pirambu, é necessário a reforma da rede elétrica. O custo desta reforma é compartilhado entre a Energisa e o cliente, no caso a escola, que solicitou o orçamento. A Energisa enviou um orçamento da obra em 2019 e não obteve retorno. A concessionária já entrou em contato com a Secretaria de Estado da Educação e reenviará o orçamento”. Feito o registro.

Gualberto deixa o PT

Pré-candidato a deputado federal, o presidente interino da Assembleia Legislativa, deputado Francisco Gualberto, pela segunda vez deixa o Partido dos Trabalhadores. Ele aproveitou a tradicional “janela partidária” e está se filiando no PSD, garantindo seu apoio em Sergipe ao pré-candidato da base do governador Belivaldo Chagas.

Luciano & Gualberto

Muito emocionado, durante solenidade na presidência da Alese, o deputado estadual Luciano Bispo (MDB) agradeceu as manifestações de apoio e carinho que recebeu em Sergipe, dos amigos, durante o procedimento cirúrgico que ele se submeteu em São Paulo, recentemente. Luciano reassumiu o comando do Legislativo e fez uma sudação especial ao amigo Gualberto, vice-presidente da Alese. “Um amigo leal e verdadeiro. Fizemos a escolha certa”.

Róbson Viana no PT

Está prevista para o próximo dia 28 a filiação do ex-deputado estadual Róbson Viana no Partido dos Trabalhadores. Róbson não confirma pré-candidatura, mas tem compromisso com o projeto do senador Rogério Carvalho.

Olha a Renascer!

Dando sequência às provas documentais das questões levantadas por este espaço, hoje trataremos do relatório conclusivo de auditoria n°03/2021/Setec, encaminhado por Alexandre Figueiredo, para que o presidente Wellington Mangueira tomasse conhecimento das “irregularidades” detectadas e adotasse as providencias necessárias para saná-las!

Nada mudou!

Ocorre que, além de não sanar as existentes, o presidente continua na prática equivocada de aniquilar com os recursos públicos. Na página 9, o relatório informa que no processo de contratação da ANKORA “deixaram de incluir no projeto básico os fatores relevantes quanto ao cumprimento da legislação trabalhista, gerando custo posterior, o que demonstra falha de processo de planejamento”.

Mais equívocos I

Na página 12, o relatório adverte que no mesmo processo da ANKORA “observa-se então que, no segundo e quarto termos aditivos, houve imperícia no processo de pregão eletrônico n° 338/2017 quando da não inclusão dos percentuais de periculosidade e insalubridade e do benefício social, que resultaram em reajuste e repactuação, ou seja, não foi observada a vedação prevista no disposto no art 14-D,II-a da lei estadual n° 6.640,de 26 de junho de 2009”.

Mais equívocos II

Já em sua pág. 13, o relatório sentencia com relação a ANKORA que “depreende-se então que, no computo geral, o contrato não se adequou a lei federal 8.666/93 em seu art. 65, & 1°, em virtude do reajuste e repactuação (segundo e quarto termos), pelos itens não previstos (periculosidade, insalubridade e benefício social), em desacordo com o estabelecido no ART. 14-D, II-a da lei estadual n° 6 640/2009, prejudicando o cálculo global e excedendo o percentual máximo de 25 % previsto em lei.

Ankora premiada

Agora pasmem! Além de não procurar sanear as irregularidades na contratação da ANKORA, o presidente “premiou” a citada empresa com a renovação do contrato e continua com a prática de aditar a contratação de afilhados com desvio de função (será objeto das próximas colunas), em total desrespeito ao que foi detectado e recomendado pela auditoria realizada. Com a palavra o presidente! Próxima semana mais e mais provas documentais dessa gestão…

Posse no TJ I

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Flávio Conceição, e os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e Luis Alberto Meneses, estiveram na posse da juíza Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade no cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE).

Posse no TJ II

Ocorrida no auditório do Palácio da Justiça, a solenidade foi presenciada ainda pelo diretor Administrativo e Financeiro do TCE, Raoni Lemos; pela diretora de Controle Externo de Obras e Serviços, Ana Stella Barreto; e pelo coordenador jurídico, Rodrigo Castelli. Já a jornalista Madalena Sá Freire representou a conselheira Susana Azevedo na ocasião.

Flávio Conceição

“A doutora Ana Bernadete Leite possui atuação destacada nos seus quase 30 anos de magistratura, de modo que esta nova conquista profissional é fruto de seu esforço e dedicação ao Judiciário sergipano”, afirmou o presidente do TCE, conselheiro Flávio Conceição.

Ana Bernadete Leite

Ao ser empossada, a nova desembargadora sergipana assegurou que seu compromisso seguirá com o fortalecimento do Poder Judiciário, “com a distribuição da justiça e aperfeiçoamento da jurisdição, sempre lutando, como já faz o Poder Judiciário, que é uma referência de instituição democrática”, ressaltou.

