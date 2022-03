Mostra Cantos e Encantos celebra o aniversário de 167 anos da capital

Exposição permanece em cartaz no RioMar Aracaju até 22 de março

Amanhã, 17 de março, nossa pequena e linda Aracaju celebra aniversário de 167 anos. Para brindar a data, até 22 de março, o RioMar Aracaju promove, em parceria com a Galeria M Depósito de Arte (@mdepositodearte), a mostra Aracaju Cantos e Encantos, apresentando obras de arte que retratam cenas e cenários do cotidiano da cidade.

Sob curadoria de Marcos Marcelo, a expo contempla telas em óleo de Raulino Dantas, peças em cerâmica vitrificada produzidas por Renilson de Sousa e a delicadeza do mosaico de Luciana Crestana. O espaço da exposição conta com expografia do arquiteto Elissandro Matos e paisagismo da Novo Garden.

E para celebrar o aniversário de Aracaju como nossa cidade merece, nesta quinta-feira, das 17h às 18h, a chef Seichele Barboza, que comanda o bistrô Seu Sergipe e é especialista em culinária da terra, vai participar do Bate Papo Show, para falar sobre os Sabores e Encantos da nossa gastronomia.

A exposição Aracaju Cantos e Encantos fica localizada no segundo piso do RioMar, ao lado da loja Ricardo Almeida e está aberta à visitação de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. O acesso é gratuito.

Da assessoria

Foto_Divulgação