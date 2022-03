Operação deflagrada após denúncias de homens armados no Santa Maria e um acaba morto

Foi deflagrada uma operação pela Polícia Militar, na noite dessa terça-feira (15), após o recebimento de denúncias de que havia homens armados na ocupação Valdice Teles, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Entre eles, estaria um homem que teria participado de um latrocínio na região.

De acordo com as informações policiais, foi recebido um disque-denúncia informando sobre a presença de um grupo de oito indivíduos no qual haveria três suspeitos armados. A informação também mencionava que eles estariam planejando roubar motocicletas para cometer outros crimes, como homicídios. Quatro pessoas foram encaminhadas para a Delegacia Plantonista.

A Polícia Civil está investigando para verificar se há o envolvimento com outros crimes envolvendo roubos na região.

Ao chegar ao local, as equipes policiais visualizaram um grupo que, ao perceber a aproximação dos agentes, fizeram disparos de arma de fogo. Um dos suspeitos, acabou sendo atingido, foi socorrido ao Huse, mas veio a óbito. A operação resultou na apreensão de uma arma de fogo.

Além disso, a equipe constatou que foi disparado um alarme para alertar criminosos sobre a presença da polícia no local. Esse outro grupo responsável por esse alerta, também incitou moradores para dificultar a operação. A ação policial também resultou na prisão de responsáveis por liderar a ação que dificultou a interceptação dos criminosos.

Informações e foto SSP