Pesca de arrasto irregular é alvo de operação da policia federal no litoral de Sergipe

A Polícia Federal deu início à Operação ARRASTÃO, visando coibir a pesca de arrasto irregular no litoral do Estado, contando com a participação do IBAMA, ICMBio e Marinha do Brasil.

Por se tratar de modalidade altamente predatória, a pesca de camarão com a utilização de arrasto motorizado é proibida em toda a zona localizada a menos de duas milhas náuticas da costa, para garantir a reprodução da fauna marinha e evitar a captura acidental de outras espécies, como as tartarugas, que utilizam esta área litorânea para desova.

Estima-se que, para cada quilo de camarão capturado nas redes de arrasto motorizado, 10 kg de outros animais, incluindo peixes, crustáceos, tartarugas e invertebrados, são mortos e simplesmente devolvidos ao mar.

Mesmo conhecendo a proibição, já que tais informações são amplamente difundidas entre as colônias, muitos pescadores insistem em pescar nos locais interditados. Caso sejam encontrados em tais condições, os pescadores poderão ser autuados em flagrante e responder pela prática do crime previsto no artigo 34, caput, c/c parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.605/98, punido com até três anos de detenção e multa, além de terem os barcos e produtos da pesca apreendidos.

Até o momento, não foram identificadas embarcações em situação irregular.

A Polícia Federal salienta que a atividade terá continuidade, pelas próximas semanas, uma vez que a pesca tende a se intensificar no período que antecede o defeso.

Informações e foto da Polícia Federal em Sergipe