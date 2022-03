Pimentel solicita implantação de rede de abastecimento de água em Itaporanga e Porto da Folha

Com intuito de assegurar o acesso à água potável, o deputado estadual Luciano Pimentel apresentou as indicações nº 162 e nº 163/2022, que solicitam, respectivamente, a implantação de uma rede de abastecimento no Loteamento Ouro Fino, em Itaporanga D’Ajuda, e na comunidade Serra da Cal, em Porto da Folha.

“A água é um bem indispensável à vida e a ausência desse recurso natural pode causar inúmeros transtornos à população, uma vez que afeta o desenvolvimento de atividades rotineiras consideradas essenciais”, pontua Pimentel, complementando.

“Atender esse pleito é uma forma de garantir aos moradores dessas localidades o acesso à água potável, que é um direito de todos e dever do Estado. No caso do Loteamento Ouro Fino, em Itaporanga, por exemplo, mais de 50 famílias serão beneficiadas com essa iniciativa”, afirma Luciano.

Aprovadas no plenário da Assembleia Legislativa, as indicações seguem para apreciação do Governo do Estado e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

Assessoria Parlamentar

Foto: Jadilson Simões/Alese