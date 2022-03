Policia civil identifica engenheiro ambiental que tentou atropelar propositalmente mulher gestante, em Aracaju

A secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP) informou na tarde desta quarta-feira (16) que a Delegacia Especial de Delitos de Trânsito de Aracaju identificado o autor da tentativa de homicídio contra uma mulher gestante, decorrente de um atropelamento proposital. O crime aconteceu na última segunda-feira (14), no conjunto Bugio, em Aracaju.

Segundo a SSP, as imagens de segurança obtidas pela Polícia Civil, somadas às diligências e às ouvidas, permitiram identificar o condutor do veículo, trata-se do engenheiro ambiental identificado como Argemiro dos Santos Júnior, 38 anos. Segundo levantamento, havia a pretensão por parte do investigado de se apresentar às autoridades policiais, acompanhado de um advogado, mas ele acabou desistindo.

No momento, Argemiro dos Santos encontra-se foragido e será indiciado pelo crime de tentativa de homicídio por motivo fútil. Testemunhas já foram ouvidas pela Polícia Civil e a vítima recebeu alta na tarde de ontem, 15. Qualquer informação pode ser repassada pelo Disque Denúncia 181.