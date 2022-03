Policia militar prende um grupo suspeito e recupera oito motocicletas com restrição de roubo em Campo do Brito

Nessa terça-feira (15), policiais da 1ª companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam sete pessoas suspeitas de roubos e recuperaram oito veículos com restrição no município de Campo do Brito.

Os policiais receberam informações da Polícia Civil sobre uma residência localizada no conjunto Mutirão, onde, possivelmente, estariam escondidas diversas motos roubadas no dia anterior. No local, os militares encontraram sete pessoas suspeitas, oito motocicletas com restrição de roubo/furto, além de diversas ferramentas utilizadas para desmanche e adulteração de sinais identificadores de veículos. O grupo e os veículos apreendidos foram encaminhados à Delegacia e, enquanto os policiais realizavam as oitivas, as vítimas que tiveram seus veículos roubados compareceram ao local e reconheceram os suspeitos como autores dos roubos.

Em seguida, os policiais se deslocaram em busca do oitavo suspeito, que teria fugido durante a primeira ação e se escondido no Povoado Limoeiro. Após perceber a ação policial, o homem, que estava portando uma arma de fogo, entrou em uma residência. Os militares deram voz de parada, mas ele não obedeceu e disparou contra os militares. O homem foi atingido e socorrido para o Hospital de Itabaiana, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Com ele, foi apreendida a arma utilizada para atingir os policiais, um revólver calibre .22.

Fonte: Ascom PM/SE