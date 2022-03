Procon disponibiliza nova pesquisa de preços dos combustíveis. Gasolina é vendida a R$ 7,889

Nesta quarta-feira, 16, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), disponibiliza nova pesquisa comparativa de preços dos combustíveis.

Esse é o terceiro levantamento realizado pelo órgão, nesse segmento comercial, somente neste ano. Os principais objetivos desse trabalho são monitorar o mercado e fornecer aos consumidores uma referência dos valores praticados nos postos localizados na capital.

Os dados foram coletados na terça-feira (15), em 42 estabelecimentos, contemplando as diversas regiões aracajuanas. Na tabela, podem ser observados os preços do diesel S-10, etanol, gasolina aditivada, gasolina comum e do gás natural veicular – o GNV.

No que se refere à gasolina comum, para pagamento à vista, o maior valor encontrado foi de R$ 7,889, enquanto o menor preço foi de R$ 7,349. O diesel- S10 apresentou valores entre R$ 6,660 e R$ 7,299. No caso do etanol os preços vão de R$ 5,199 a R$ 5,690.

Em relação à pesquisa desenvolvida no mês de janeiro deste ano, é possível verificar que o menor preço constatado para a gasolina aditivada passou de R$6,390 para R$7,370. Também constam no levantamento os dados comparativos para os demais combustíveis, inclusive, em relação aos preços obtidos no mês de fevereiro.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, reforça que esses dados também são utilizados pelo setor de fiscalização do órgão para apurar e combater possíveis abusividades na cobrança desses produtos.

“O Procon Aracaju não possui autorização legal para regular preço máximo ou mínimo de produtos ou serviços, mas atua continuamente, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, no combate às práticas abusivas”, frisou.

Confira aqui a tabela completa ou acesse procon.aracaju.se.gov.br

Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode entrar em contato com o órgão através do SAC 151 ou da linha telefônica 3179-6040, das 8h às 13h, em dias úteis, de segunda a sexta-feira. Também é possível encaminhar a solicitação para o e-mail [email protected].

Fonte AAN