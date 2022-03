Professor José Wilson é eleito novo presidente da ABIH-SE

Aconteceu no fim da tarde de ontem, 15, a eleição para a nova diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), com a presença de representantes dos hotéis, pousadas e estabelecimentos associados. A nova diretoria para o biênio 2022/2024 será presidida pelo hoteleiro, Prof. José Wilson, do Hotel VIDAM, eleito com chapa única.

O novo presidente é conhecido na área acadêmica e, recentemente, no meio do empreendedorismo do setor hoteleiro. Além da presidência, a nova diretoria é composta pela vice-presidente, Raira Freitas, do Hotel Resort Makai, segunda vice-presidente, Raquel Queiroz, do Recanto da Orla, a diretora administrativa, Kátia Sandra Pimentel, do Xingó Parque Hotel, o vice-diretor administrativo, João Menezes, do Hotel Arcus, o diretor financeiro, João Paulo de Andrade, do Hotel Del Mar e o vice-diretor financeiro, Alexandro de Oliva, do Hotel Aquarius.

O atual presidente, Antônio Carlos Franco Sobrinho, desejou boa sorte ao presidente eleito, afirmando ter a certeza de que ele fará um excelente trabalho à frente da ABIH-SE. “O sentimento é de dever cumprido. Hoje a associação é uma entidade respeitada e protagonista do turismo em Sergipe, resultado de muito trabalho e diálogo com o poder público. Nesses quatro anos, além de defender os interesses da hotelaria, nossa principal bandeira foi promover e divulgar o turismo”, disse Antônio Carlos.

O presidente destacou as ações realizadas em todas as regiões do Brasil para a divulgação do destino Aracaju e Sergipe, que contou com o apoio da Prefeitura de Aracaju, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio), Sebrae, Governo do Estado, e outras entidades parceiras.

O presidente eleito disse ter aceitado o desafio de assumir a presidência da ABIH-SE, por entender que a instituição tem forças suficientes para contribuir com os interesses da hotelaria, quando integrada aos poderes públicos estadual, municipal e com todo o trade turístico. “Iremos além dos meios de hospedagem com abertura de diálogo junto aos bares, restaurantes, centro de convenções, feiras de negócios, agências de viagens e turismo e demais atividades comerciais periféricas ligadas direta e indiretamente ao turismo”, afirmou José Wilson.

“O plano de gestão da nova diretoria contemplará ações que considero relevantes e prioritárias para o momento de retomada do turismo de sol, praia, natureza, gastronomia, eventos e negócios em todo o estado, entre elas, investir e firmar parcerias concentradas na visibilidade do destino Sergipe”, completou o presidente eleito.

Por Innuve Comunicação