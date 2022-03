Projeto de ampliação do aeroporto de Aracaju é apresentado a gestores

Na tarde desta terça-feira, 15, a convite do secretário de Estado do Turismo (Setur), Sales Neto, o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju (Semict), Jorge Fraga, participou da apresentação do projeto de ampliação do Aeroporto Internacional Santa Maria, administrado pela Aeroportos do Nordeste do Brasil S/A (Aena Brasil).

Durante a apresentação, o diretor-presidente da Aena Brasil, Fernando Santiago Yus, esteve acompanhado do diretor de Relações Institucionais da concessionária, Marcelo Bento; do diretor de Operações, Infraestrutura e TI da empresa, Raul Moya; e do diretor do Aeroporto de Aracaju, Wanderson Silva dos Santos.

De acordo com o projeto apresentado, o novo terminal contará com a instalação de duas novas pontes de embarque, reforma completa do terminal com novas escadas rolantes e elevadores, ampliação da área pública, nova sinalização, implantação de ar-condicionado, isolamento acústico e novo sistema informativo de voos, ampliação do pátio para aeronaves, embarque duas vezes maior, esteiras de bagagens mais ágeis e certificação para voos internacionais.

“Com um aeroporto mais moderno, abre-se uma enorme porta para turistas do país e do mundo virem para Sergipe, virem para Aracaju. Sabemos que o modal aéreo tem um papel fundamental para o deslocamento de turistas e esses investimentos da Aena Brasil vão dar porte ao nosso aeroporto, melhorando nossa capacidade de atração de turistas”, pontua o secretário Jorge Fraga.

O aeroporto contará ainda com moderno sistema de inspeção de bagagens, adequando-o aos padrões internacionais de segurança, tratamento de águas e uso de energia limpa, áreas de escape, pista prolongada em mais 300 metros, recapeada e com nova drenagem, para pousos e decolagens mais precisos, e nova sinalização e iluminação.

“É mais conforto e mais segurança para usuários e turistas que já têm uma impressão muito boa do nosso estado e que agora terão um equipamento aeroportuário bem melhor”, frisa o secretário de Estado, Sales Neto.

Obra

O canteiro de obras para execução do projeto já foi instalado. Segundo Fernando Santiago Yus, a obra tem previsão de 15 meses e conclusão prevista para maio de 2023.

“Estamos fazendo a maior transformação da história do Aeroporto de Aracaju, com uma obra que vai trazer mais capacidade e segurança em suas operações, maior qualidade de serviços e uma nova oferta comercial”, assegura o executivo.

Jorge Fraga enaltece os investimentos da Aena Brasil no Aeroporto Internacional Santa Maria e lembra que a Prefeitura de Aracaju tem feito importantes investimentos para alavancar a atividade do turismo na cidade.

“As obras de ampliação e modernização do aeroporto anunciadas por Fernando Santiago se somam aos esforços e investimentos que a Prefeitura de Aracaju tem feito para atrair turistas de outros estados. É muito inspirador vermos que estamos todos trabalhando com o relógio bem acertado para que tenhamos um bom 2022 e um 2023 melhor ainda para o turismo em Aracaju e Sergipe”, assinala o secretário municipal.

Também estiveram presentes na apresentação do projeto os secretários de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Carvalho; do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Ubirajara Barreto; o presidente da Frente Parlamentar do Turismo da Câmara de Aracaju, vereador Fabiano Oliveira; além de diversas representações do trade turístico sergipano.

Foto: Ascom/Semict