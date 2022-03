Projeto oferece revisões para exame da OAB. As aulas serão presenciais 

Prestar o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é crucial para qualquer acadêmico de Direito. Por isso, a Universidade Tiradentes (Unit) promove diversas ações preparatórias e de acolhimento aos estudantes e egressos do curso. Uma delas é o Projeto OAB Experience, que acontece nos dias 19 e 26 de março, em parceria com o Portal Concursos e OAB/SE.

“O Projeto OAB Experience trata-se de um conjunto de aulões presenciais com as disciplinas mais exigidas no exame de ordem. Serão quatro sábados, manhã e tarde, com transmissão das aulas para os campi dos interiores pelo Youtube da Unit”, explica o coordenador de área, professor Dr. Mário Jorge Tenório Fortes Júnior.

“As aulas são importantes para atualização dos conteúdos principais e, sobretudo, para alinhar o conhecimento adquirido ao longo do curso com a metodologia de provas da instituição responsável pelo exame de ordem. Ao aliar o conhecimento adquirido com a sistemática avaliativa do exame, o estudante/egresso potencializa seu aprendizado, direcionando-o para esse objetivo profissional”, afirma.

Para se inscrever, basta acessar o site Magister ou Portal Concursos.

Parceria

O Portal Concursos é uma instituição parceira da Unit. É um curso preparatório sergipano, que conta com docentes da Unit e outros também especializados na preparação para o exame da OAB. Além de estar ao lado da universidade nos eventos, possui uma política de descontos voltadas especificamente para estudantes e egressos.

Unit com Você na OAB

A Unit possui um grande projeto de apoio aos docentes e egressos que se submeterão ao exame de ordem, o Unit com Você na OAB. São diversas atividades voltadas para todos (estudantes e egressos), como aulas preparatórias virtuais e aulões presenciais de revisão, com docentes da Unit e instituições parceiras, materiais de apoio, recepção aos candidatos no dia do exame e descontos para cursos de segunda fase.

Asscom Unit

Por Shirley Vidal