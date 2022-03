Reação natural de Edvaldo

Diógenes Brayner – [email protected]

A escolha do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), pela maioria da base aliada ao governador Belivaldo Chagas, não provocou sensação de mudança de objetivos junto ao eleitorado. Os nomes estavam postos e a tendência natural seria o que fora escolhido ou o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Deu Mitidieri, o que já era previsto, em razão da sua atuação junto às lideranças do interior e capital, com capacidade de formar um grupo que lhe ouve e pensa numa renovação de atos e ações, capaz de mudar uma estrutura que precisa revelar tendências para o avanço dentro de uma processo que não pode desconhecer raízes.

O prefeito Edvaldo Nogueira deu entrevistas rápidas, ontem, que revelaram mágoas com a decisão da base aliada, mas o prefeito também mostrou capacidade de reverter situações que não lhes foram favoráveis, mesmo dentro de um processo em que se considerava o mais capaz para representar o bloco, que atua politicamente há anos e tem uma atuação na administração municipal que demonstra a sua capacidade. Edvaldo expôs sentimentos, mas não deixou se levar por qualquer resquício de perseguição ou rejeição das mostras que dá como bom administrador. Tem o direito de desabafar, claro, mas sem perder a convicção que é uma das principais lideranças de um projeto político que ele também propôs e dele participou ativamente.

O candidato escolhido, Fábio Mitidieri, entende esse momento do prefeito Edvaldo Nogueira e certamente faria à mesma coisa se fosse ele que não subisse ao pódio. Admite que seja momento de extravasar sentimentos, porque faz parte do cidadão que vê desmoronar projetos arquitetados em questões de segundos. Mas foi o formato de escolha, em que todos concordaram, que fez o prefeito ter todo o direito de se considerar rejeitado, sem perder a altivez e se mantendo firme nos objetivos do grupo, principalmente porque terá novos pleitos à frente e ele, como uma liderança forte, jamais ficará isolado. Há uma dúvida: “será que o prefeito vai indicar nome à chapa majoritária, como, por exemplo, o vice-governador?”

A expectativa é que dentro de mais uma semana esse assunto seja superado e que, em caso de vitória, o prefeito Edvaldo Nogueira seja sempre ouvido em decisões importantes para o Estado no futuro, em razão da sua experiência, habilidade e trabalho que realiza frente à administração municipal. O pré-candidato Fábio Mitidieri reconhece a atuação do prefeito Edvaldo Nogueira, admite a sua contrariedade por não ter sido o escolhido e manterá a amizade, vínculos políticos e cuidará de deixá-lo sempre próximo em todas as suas decisões: “será meu amigo sempre”, disse.

Entrevista de Mitidieri

O pré-candidato a governador, deputado federal Fábio Mitidieri, concede hoje entrevista coletiva. Vai falar da decisão da base aliada em indicá-lo e sobre os próximos passos a partir de agora.

*** Mitidieri fez questão de destacar “o gesto de grandeza do prefeito Edvaldo Nogueira em aceitar a decisão do grupo. Um amigo, um líder e grande gestor”.

Não houve dança

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) negou que tenha trocado “passos de dança com o pré-candidato a governador de Sergipe, deputado federal Fábio Mitidieri (PSD)”.

*** – Apenas abracei o candidato escolhido, Fábio Mitidieri, que é amigo, integra o nosso grupo e obteve o apoio da maioria, disse.

*** Edvaldo disse que “vamos estar juntos durante a campanha, para que possamos manter o grupo à frente da administração do Estado”.

Edvaldo expõe razões

Edvaldo Nogueira disse que expôs as razões pelas quais pretendia disputar o Governo ao revelar pesquisas e o trabalho realizado em Aracaju à frente da Prefeitura.

*** – Mas isso não convenceu a maioria que preferiu o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) para candidato da base aliada.

Manterá trabalhando

Edvaldo Nogueira disse que vai continuar trabalhando por Aracaju e que queria ser o candidato com Fábio Mitidieri o vice, mas a decisão foi outra e ele vai respeitar sem problemas.

*** Quanto à indicação de um nome para vice-governador, Edvaldo disse que não sabe e isso será mais adiante.

Laércio com Ciro Nogueira

O deputado federal Laércio Oliveira esteve ontem no Palácio do Planalto, com o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, que também é presidente licenciado do seu partido (Progressistas).

*** Laércio foi tratar da sua pré-candidatura ao Senado, bem como da composição das chapas para deputados federais e estaduais. Ele estava acompanhado de Fernando Carvalho, do Progressistas/SE.

Valadares a Federal

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) tem reunido o partido diariamente e trabalha intensamente para a formação de chapas para estadual e federal.

*** Valadares diz que o partido está recebendo novos nomes e que a chapa para estadual está praticamente montada.

*** Candidato a deputado federal, Valadares diz que tem trabalhado muito para a formação da chapa e acha que ela será montada dentro do tempo previsto.

Grupo na Alese

O grupo Polícia Unida, que faz movimento pelo aumento salarial, terá reunião nesta quarta-feira com o pré-candidato a governador pela Base Aliada.

*** Segundo o deputado Capitão Samuel, a ideia é destravar e avançar em todas as negociações pela proposta dos policiais.

JB e Sérgio em Brasília

O presidente do PMDB em Sergipe, Sergio Reis, o deputado federal Fábio Reis e o ex-governador Jackson Barreto estiveram ontem em Brasília para reunião com a direção nacional do partido.

*** Foram recebidos pelo líder da sigla na Câmara, deputado Isnaldo Bulhões (AL) e tiveram a informação de que o MDB continuaria sob seu comando sem qualquer intenção de mudança.

*** Ficou acertado que o MDB apenas poderá ceder para outro federal, nada além.

MDB muda de comando?

Em Aracaju, entretanto, rola a informação de que o MDB ficará sob orientação do senador Rogério Carvalho (PT), que indicará um nome para presidir o partido e que já está preste a transferir o comando em Sergipe.

*** Os deputados Bosco Costa (Liberal) e Fábio Henrique (PDT) estariam “pulando a janela” para o MDB, o que fortaleceria o partido no Estado.

*** Todas as informações serão oficializadas até domingo, segundo a fonte que falou com Plenário.

Taxa de emissário

Senador Rogério Carvalho (PT) diz que a Comissão do Senado Federal aprovou o seu relatório que isenta estudantes carentes do pagamento da taxa de emissão de passaporte e outros documentos!

*** – Importante conquista dos estudantes que facilita as atividades de ensino, pesquisa ou extensão no exterior.

Lança comitê

O Diretório do PT em Aracaju vai lançar no sábado o Comitê Popular de Luta e dá posse à Juventude do PT na capital com o objetivo de criar “forte movimento capaz de sustentar nas ruas um programa popular de reconstrução do Brasil e de Sergipe”.

*** O Diretório solicita de quem for ao evento faça a doação de produtos de higiene íntima feminina para a campanha “Dignidade Menstrual”.

Um Post curiosos

Circula nos grupos de Sergipe, um post curioso: “puta que o pariu! A gente não pode andar em Aracaju em razão de tanta obra na cidade”.

*** A curiosidade de muita gente é se o post é um elogio ou uma crítica ao prefeito Edvaldo Nogueira. Mas tudo indica que se trata de um pensamento favorável.

Giro pelas redes sociais

Ricardo Pereira – A abertura do processo de impeachment contra Pedro Castillo, presidente do Peru, é mais um lembrete da Casa Branca de quem manda na América Latina.

Senhora Rivotril – Eu tenho um sonho: Encontrar o Paulo Guedes no supermercado. Não vejo à hora de agradecer pessoalmente por seu trabalho duro!

Fernanda Magnota – Momentos de crise costumam revelar dois tipos de pessoas: as que puxam os outros pra cima e as que empurram os outros pra baixo.

Lula Aronovich – A fantástica história do vereador internacional Carlos Bolsonaro que foi à Rússia sem gastar um centavo do governo nem de ninguém.

Renato Souza – Rússia proíbe exportações de grãos a países da Europa e Ásia e de açúcar para todo o planeta. Decisão deve afetar preços no mercado internacional.

Pedro Ronchi – A imprensa ta fazendo matérias de como economizar gasolina, gás de cozinha, energia elétrica e de como comer pão mofado.

Metrópoles – A jornalista Glória Maria, da TV-Globo, quer viajar para Marte em sua reportagem de despedida.

Ancelmo Góes – Justiça decide manter processo contra Crivella pela concessão de imóvel público para a igreja Marca de Cristo.