Sead participa reunião para definir empresa que vai atender o CIOSP

Diretores do ComprasNet, vinculado à Secretaria de Estado da Administração (Sead), se reuniram nesta terça-feira, 15, com membros da Secretaria de Segurança Pública (SSP) para tratar da contratação, através de um pregão eletrônico, de uma empresa especializada em monitoramento e telecomunicação para gerir as demandas do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP).

De acordo com o diretor geral de contratos centralizados, Ranieri Souza, a Sead irá elaborar o edital de disputa eletrônica, tendo em vista o processo licitatório para a contratação de empresa especializada em gerenciar o projeto de modernização, expansão e sustentação que permitirá a continuidade do programa de Integração das Centrais de Atendimento do CIOSP.

Ranieri revela que a expectativa é elaborar o mais breve possível o edital de contratação da empresa. “Assim que finalizarmos os trâmites iremos tornar público através de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE)”.

Segundo o diretor do Ciosp, major Daniel Couto, a execução deste projeto visa assegurar a continuidade e otimizar os serviços essenciais prestados no CIOSP. “Com a contratação de empresa especializada, novas aquisições e adequações, iremos realizar melhorias nos processos inerentes às evoluções tecnológicas e às atividades de competência da pasta de segurança pública”.

Participaram também da reunião, o superintendente Geral de Compras, Roberto Lepletier; diretor de licitações, Wellington Melo; o assessor da diretoria do CIOSP, subtenente Edilson Santiago e o assessor de gabinete, Paulo Campos.

Fonte e foto Sead