A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em conformidade com a Resolução Administrativa nº 55/2021 , do Tribunal Pleno, que aprova o Calendário de feriados do Regional para o exercício de 2022, comunica que, nesta quinta-feira, 17/3, será feriado no município de Aracaju, em razão da comemoração da Mudança da Capital, e que, no dia 18/3, sexta-feira, as atividades serão retomadas normalmente.