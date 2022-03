Vereadora cobra diálogo PMA com comerciantes da Nestor Sampaio

A situação enfrentada pelos empresários da Avenida Nestor Sampaio em virtude da mudança no tráfego via foi o tema do discurso da vereadora Sheyla Galba (Cidadania), nesta quarta-feira (16), na Câmara Municipal. A parlamentar ressaltou que, diante das reclamações, inclusive a falta de diálogo por parte da SMTT com os comerciantes, foi pessoalmente à localidade.

“Realmente, vi alguns moradores elogiando a mudança, mas vi diversos outros questionando como ficariam o fluxo na Nelson Hungria e nas ruas adjacentes. Também ouvi muitos comerciantes questionando como ficariam seus comércios com a mudança. Aí, a prefeitura lança matéria no site e na imprensa informando que os moradores reconhecem o benefício da mudança no tráfego, trazendo uns números que foram questionados a mim, inclusive por empresários da localidade”, salientou a vereadora.

Sheyla Galba apresentou dados da Secretaria da Fazenda de Aracaju (Semfaz), que estão no site da prefeitura, que apontam um crescimento de 27,4% no faturamento das empresas deste nicho entre os anos de 2020 e 2021. “Entre os meses de janeiro a julho de 2021, na comparação com o mesmo período de 2020, foi registrado um crescimento no faturamento das empresas de prestação de serviço em 9,02%. Já quando comparado ao período de agosto a dezembro de 2021 ao mesmo período de 2020, há um crescimento de 45,2%”, detalhou.

Em seguida, a parlamentar apresentou algumas mensagens que recebeu de comerciantes locais. “Uma delas diz o seguinte: ‘Sheyla, como pode isso? Seria cômico se não fosse trágica essa comparação. Como pode comparar janeiro a julho de 2021 com janeiro a julho de 2020 – onde justamente o comércio e serviços estavam fechados por causa da Covid. É no mínimo não aceitar que a mudança foi ilegal e até hoje, mais de um ano depois, os projetos e estudos não foram apresentados no processo judicial'”, frisou.

A vereadora destacou ainda que em outras mensagens os comerciantes da região informam que pretendem fazer um levantamento mostrando quantas empresas fecharam ou perderam vendas para levar ao MPE e pedem que os vereadores desçam da Tribuna para dialogar com os empresários.

“Eu vou! Mais uma vez, acredito que seja a quinta ou sexta, irei retornar amanhã mesmo à Nestor Sampaio para ver de perto, cara a cara com os comerciantes e moradores, essa situação. É inadmissível a falta de diálogo. É inadmissível isso que vem acontecendo naquela região. Vou ao local sim, a pedido dos comerciantes e moradores e irei trazer novidades sobre essa situação”, concluiu Sheyla Galba.

Fonte e foto assessoria