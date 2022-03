Vice-prefeita participa de roda de conversa na Guarda Municipal

Com uma roda de conversa em torno do tema “Os desafios de ser mulher na sociedade atual: o que vivem e pensam?”, a Guarda Municipal de Aracaju (GMA) celebrou o Dia Internacional da Mulher nesta terça-feira, 15.

O debate ocorreu no Horto do Parque da Sementeira, em formato de piquenique, com parte das 71 mulheres que compõem a Corporação, profissionais e a vice-prefeita da capital, Katarina Feitoza. A psicanalista Laudiane Cláudia Santos, do Núcleo de Atenção Especial à Saúde da Mulher, foi a facilitadora da palestra.

Para ela, é importante ver, hoje, um espaço como o da Guarda, que por muito tempo foi hegemonicamente masculino, viver uma desconstrução. “E esse processo vai além da farda, passando pelo que elas pensam, pelo que vivenciam”, diz a psicóloga.

Segundo Laudiane, embora haja uma exigência de padrão do corpo, de beleza, não é preciso seguir esse padrão. Pelo contrário. “A gente vai vivendo, mudando, trocando experiências, e é o que faz a vida fluir de forma ativa. Então, que a gente reflita sempre sobre essas imposições”, destaca a profissional.

A vice-prefeita vê o momento como importante e significativo. “A gente corre tanto, faz tanto pelos outros, mas e a gente? A gente precisa desse tempo, desse autocuidado, ainda mais as mulheres que vivem a realidade da segurança pública”, ressalta.

Para Katarina, a data merece ser lembrada sempre, pois representa a luta das mulheres pelo direito de serem como e o que quiserem. “Somos mulheres antes de sermos profissionais, temos sentimentos, temos sonhos e esse olhar diferenciado diante das dificuldades do outro, por isso eu digo: sejam fortes, foquem no potencial de vocês e não deixem que ninguém, nunca, diga que vocês não podem o que quer que seja”, afirma.

Foto: Jamisson Souza/PMA