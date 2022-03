Aluno de escola pública é convocado para Seleção Brasileira de Boxe Escolar

Bruno Eduardo de Oliveira Lira é estudante do Colégio Estadual Jackson de Figueiredo, em Aracaju, e representará o Brasil na Gymnasiade 2022

O pugilista Bruno Eduardo de Oliveira Lira, natural de Nossa Senhora do Socorro, foi o único sergipano convocado pela Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), em parceria com a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), para integrar a Seleção Brasileira de Boxe Escolar, que representará o Brasil na Gymnasiade 2022, realizada em maio deste ano na Normandia-França.

Eduardo tem 16 anos e é aluno do Colégio Estadual Jackson de Figueiredo, onde cursa o terceiro no do ensino médio. Ele divide o seu tempo com as aulas no colégio e os treinos na academia de boxe. O atleta é mais uma revelação do Projeto Punhos de Ouro, do professor Walter Duarte. A convocação para ele foi uma grande surpresa.

“Para mim foi uma enorme surpresa. Há poucos dias eu e o professor Walter Duarte conversamos, na Superintendência de Esportes, com o professor Antônio Hora, presidente da CBDE. Como eu sou o primeiro em minha categoria, e não haveria seletiva de Boxe, ele me disse que havia essa possibilidade de eu ser convocado”, lembrou Bruno Eduardo.

Apesar da pouca idade, Bruno já tem história no boxe brasileiro. Por diversas vezes campeão sergipano, o atleta conquistou recentemente o título de campeão brasileiro em competição realizada no mês de dezembro de 2021 em Cuiabá. Além do título brasileiro, Bruno foi escolhido por unanimidade como o melhor atleta da competição. Está cotado para integrar a Seleção Brasileira de Boxe e vem sendo monitorado pelos técnicos da entidade, com vistas a uma futura convocação para representar o país em competições internacionais.

Fonte e foto assessoria