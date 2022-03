Aracaju 167 anos: confira o funcionamento dos serviços no feriado

Em virtude do feriado em comemoração ao aniversário de 167 anos de Aracaju, nesta quinta-feira, dia 17, alguns serviços municipais terão seus horários de funcionamento alterados. Os órgãos públicos não terão expediente, com exceção daqueles considerados essenciais e indispensáveis para a cidade.

Confira o que abre e o que fecha no feriado:

Saúde

Os setores administrativos que atuam na sede da Saúde de Aracaju estarão fechados, bem como algumas atividades ofertadas nas Redes de Saúde da capital.

Não haverá vacinação contra a covid-19 nesse dia, e todo o serviço será retomado na sexta-feira, 18. Aracaju manterá em funcionamento os equipamentos de saúde para atendimento de casos de síndromes gripais, tendo acesso ao serviço, pessoas residentes em Aracaju e que apresentam sintomas gripais, e serviços de Urgência e Emergência nos hospitais municipais Fernando Franco (Farolândia) e Nestor Piva (18 do Forte).

O Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal continuará funcionando, das 7h às 19h (recepcionando e realizando coleta até as 18h), com os serviços de triagem de enfermagem e consultas médicas, testagem para detecção da covid-19, dispensação de medicamentos e leitos de observação. Os casos mais graves que procurarem o Centro, será providenciada transferência de forma prioritária para uma das unidades de urgência da rede municipal de saúde.

Para os casos com sintomas mais delicados, estarão funcionando em regime 24 horas as urgências dos hospitais municipais Fernando Franco (Farolândia) e Nestor Piva (18 do Forte). O atendimento da Rede de Urgência e Emergência (Reue) continuará sendo ofertado nos dois hospitais municipais, incluindo os contêineres para atendimento exclusivo de síndromes gripais e suspeita de covid-19, seguem com serviço 24h. Além da urgência clínica, a urgência odontológica ofertada no Hospital Fernando Franco também funcionará normalmente.

O atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) segue sendo um serviço porta aberta, entretanto, nos dias do ponto facultativo funcionará apenas para o acolhimento noturno.

Mercados e feiras

Os mercados centrais Antônio Franco, Thales Ferraz e Maria Virgínia Leite Franco, e os mercados setoriais (bairros), como o Milton Santos, localizado no conjunto Augusto Franco, funcionarão das 6h às 13h;

As feiras livres dos bairros Santos Dumont (manhã) e Jabotiana (tarde) irão acontecer normalmente.

Operacional

A coleta do lixo domiciliar acontece sem alteração. Os demais serviços de limpeza pública serão realizados, porém, com redução de equipes;

Os ecopontos da cidade, a coleta seletiva e o programa Cata Treco não funcionam. A equipe de podação trabalhará em regime de plantão.

Chica Chaves e Orla Pôr do Sol

O Centro de Artesanato Chica Chaves, no bairro Industrial, região Norte da cidade, abrirá das 9h às 18h.

Os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol, no Mosqueiro, ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h.

Parques

O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, funcionará normalmente das 6h às 18h;

O Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), no bairro Jardins, estará aberto ao público das 5h às 21h30. Como parte das comemorações do 167º aniversário da capital, o espaço terá uma programação especial. Confira:

14h – Lançamento de Títulos EDITORAJU:

Coleção Literarte/Exposição de títulos lançados – EDITORAJU

15h – Apresentação de Dança – Lukas Wandblack (danças urbanas)

16h – Programação musical – Filarmônica N. Sra. da Conceição.

Defesa Social

A Guarda Municipal de Aracaju (GMA) continuará prestando seus serviços essenciais normalmente. A Defesa Civil permanecerá com equipes no plantão, para atendimento às demandas que possam surgir através do número emergencial 199. Já o Procon Aracaju não funcionará no dia do feriado.

Educação

A Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade de Aracaju Galileu Galilei (CCTECA), localizada no Parque da Sementeira, e as unidades de ensino municipais não funcionarão.

Funcaju

Todas as unidades da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) estarão fechadas.

Fundat

A sede e todas as unidades da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) estarão fechadas.