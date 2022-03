Assistência Social Presente: comunidade do Santa Maria aprova oferta de serviços

Escritório móvel encerra atendimentos nesta quarta-feira, 16, no conjunto Padre Pedro

Com a primeira edição realizada no bairro Santa Maria, o projeto “Assistência Social Presente”, executado pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social, conta com a aceitação e satisfação dos usuários.

No conjunto Padre Pedro, o projeto está atendendo a população de baixa renda por meio de um escritório móvel dentro de um ônibus. No local, é possível receber atendimentos relacionados às Proteções Sociais Básica e Especial, serviços que contam com participação de cadastradores da Habitação e Transferência de Renda de Aracaju para atualização e inserção de famílias no Cadastro Único (CadÚnico).

Moradora do bairro Santa Maria, Melissa Santos Chagas, após buscar os serviços do projeto, disse ter ficado satisfeita com o atendimento. “Realizei a minha inscrição no Cadastro Único e achei o atendimento ótimo. Além disso, tem a facilidade de não precisar se deslocar para um local mais distante. Aprovo a iniciativa”, frisou.

Outro morador do bairro que também buscou inclusão no CadÚnico foi José Edmilson dos Santos. Para ele, o atendimento “foi ótimo”. “Gostei demais. Vim para fazer minha inclusão no Cadastro Único, pois estou desempregado há mais de três anos e aproveitei que os serviços que tem no Cras também estão sendo ofertados aqui para fazer logo”, reconheceu.

Acesso facilitado

A moradora do bairro Santa Maria, Tatiane de Andrade, aproveitou o projeto para buscar informações com relação à violação de direitos junto à equipe do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) Maria Pureza.

“Fui muito bem atendida, graças a Deus. Ótimas pessoas, muito educadas e recebi bastante atenção em relação à minha demanda. Já conheço algumas profissionais que estão atendendo aqui e sempre me tratam muito bem. Obtive toda a ajuda necessária e agora é aguardar para que tudo se resolva o mais rápido possível”, afirmou.

Assistência Social Presente

O “Assistência Social Presente” oferta atendimentos socioassistenciais possibilita a descentralização dos serviços, fazendo com que as equipes volantes adentrem as comunidades. O projeto tem como intuito promover a cidadania, garantir direitos e impactar de forma positiva na redução da extrema pobreza. O veículo também será utilizado nas ações e trabalhos técnicos sociais realizados pelo Município em convênio com Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e facilitando o acesso ao CadÚnico.

Foto: Ascom/Assistência Social