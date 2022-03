Câmara de Boquim ganha novo plenário em comemoração aos 152 anos do Município

Em comemoração aos 152 anos de Boquim, os vereadores entregaram na manhã de quarta-feira (16), em sessão solene, a reforma do Plenário José Barbosa Franca. A sala na Casa Legislativa foi toda revitalizada, ganhando nova ambientação, mobiliário e sistema de som, dando mais interatividade entre os parlamentares e população. O investimento faz parte da administração do vereador Fernando Vitório (PP), que está em seu segundo mandato como vereador e primeiro como presidente da Câmara Municipal.

Em seu discurso, “Fernando de Beca”, como é mais conhecido, falou da importância da obra para sociedade boquinense. “Aqui foram investidos além da ambientação de todo o espaço, um novo mobiliário e sistema de som para os parlamentares e público visitante. São investimentos que darão aos vereadores um local para eles reivindicarem, cobrarem e também apresentarem propostas que venham atender as necessidades da população de Boquim”, destacou.

O prefeito do município de Boquim, Eraldo de Andrade (PP), também compareceu ao evento e recebeu das mãos do presidente da Casa a ilustração da reformulação e atualização da Lei Orgânica do Município. O gestor fez questão de destacar a importância do investimento no parlamento municipal. “Reforço esse investimento, porque será de grande valia tanto para os vereadores, como para toda a comunidade. Fui vereador por dois mandatos e sei da importância de ter uma Casa bem estruturada para atender os anseios da população”, pontoou.

O dia contou com presença de várias personalidades ilustres do município, como o ex-prefeito Luiz Fonseca, que reforçou a importância do investimento na Casa Legislativa. De acordo com ele, o presidente Fernando Vitório deixa seu registro na Câmara Municipal para que outros, que venham assumir, espelhem-se em sua gestão, dando importância a estrutura administrativa e funcional do órgão público.

Para o radialista e jornalista, Carlos Ferreiro, que foi vereador na Casa, o investimento mostra a importância do Legislativo na hierarquia administrativa do Município. “Temos que tirar o chapéu para esta iniciativa que dará maior oportunidade à população também acompanhar as sessões, fazendo com cada vereador fique atento ao seu papel, que é de agir a favor da comunidade”, destacou o profissional.

A partir da próxima sexta-feira (18), as sessões na Casa voltarão ao normal e serão presenciais, respeitando todos os protocolos de vigilância sanitária contra a pandemia do coronavírus. As plenárias acontecem todas as quarta e sextas-feiras, sempre a partir das 9 horas.

TDantas Comunicação