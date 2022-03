Caravana Sergipe Caminhos de Esperança começa no próximo sábado, dia 19 de março

Evento promovido pelo PSD pretende percorrer nove municípios sergipanos

A caravana Sergipe Caminhos de Esperança do PSD, que será comandada pelo deputado federal Fábio Mitidieri, tem início no próximo sábado (19) e pretende percorrer em nove encontros os principais municípios das oito regiões de Sergipe. O objetivo é ouvir o povo sergipano e saber o que ele propõe como Caminhos de Esperança para o futuro do Estado.

O primeiro evento acontece no município de Propriá, no Tênis Club, e pretende alcançar o público de toda a região do baixo São Francisco. O encontro tem por meta reunir para além de lideranças políticas, representantes do povo, lideres de associações, agricultores, sindicalistas, pessoas diversas, com voz e representatividade.

Entre os temas propostos para o debate estão aqueles específicos ligados às peculiaridades de cada região, mas também pautas de interesse de todos como saúde, educação, segurança pública, turismo, cultura, meio ambiente, agronegócio, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, combate a fome e a pobreza, minorias políticas.

A previsão é que os próximos encontros da Caravana Sergipe Caminhos de Esperança aconteçam no município de Nossa Sra. da Glória, no alto sertão; Estância, no sul sergipano; Simão Dias, no Centro-Sul do Estado; Itabaiana, no agreste sergipano; Carmópolis, no leste de Sergipe; e na Grande Aracaju, além da capital, os municípios de São Cristóvão e Socorro.

Os encontros estão sendo organizados para ir além das discussões e organizar um documento que tem como metodologia o diagnóstico atual da situação em cada lugar visitado, os principais indicadores, propostas e metas que pretendem ser alcançadas.

Os eventos da caravana vão contar ainda com a formação de grupos de trabalho e debates a serem conduzidos por mediadores da localidade que possuem relação com a região.

Serviço:

Caravana Sergipe Caminhos de Esperança

Local: Tênis Club do município de Propriá

Quando: sábado, 19 de março

Horário: A partir das 8h

Por Miza Tâmara

Assessoria de Comunicação de Fábio Mitidieri