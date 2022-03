Chuvas causam interdição de residências em Aracaju. Equipes da PMA monitoram efeitos

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 17, as equipes da Prefeitura de Aracaju, sob coordenação da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), monitoram os possíveis pontos de alagamentos da cidade, além de potenciais áreas de risco, em decorrência das chuvas que incidem sobre a cidade, um acumulado de 50 mm nas últimas oito horas.

Em decorrência do volume da precipitação, três chamados foram feitos via serviço emergencial da Defesa Civil, 199, relacionados a danos em residências nos bairros Lamarão, Porto Dantas e Santos Dumont. Duas delas precisaram ser interditada, com uma família sendo realocada até que a situação de risco seja sanada.

“Ontem recebemos a informação de que haveria chuvas em torno de 30 mm, o que a cidade suporta bem, mas já registramos cerca de 50 mm, e três ocorrências por risco de desabamento, atendidas com apoio da Assistência Social e Emsurb (Empresa Municipal de Serviços Urbanos). A previsão é que as chuvas perdurem até 12h. Continuaremos o monitoramento até que ela cesse em toda a cidade”, explica o coordenador da Defesa Civil, major Silvio Prado.

Para além das ocorrências, a força de trabalho esteve em canais como o Lourival Batista, Airton Teles e Santa Maria, de forma a assegurar a manutenção do sistema de drenagem, assim como no loteamento Paraíso do Sul e na Avenida Coelho Campos.

“Desde as primeiras horas de chuva, as equipes da Defesa Civil saíram para as áreas de risco e atenderam prontamente às solicitações. A Prefeitura trabalha de forma integrada, para minimizar os transtornos causados pela chuva para a população”, ressalta o secretário da Defesa Social e Cidadania, coronel Luís Fernando.

Um novo alerta sobre a continuidade das chuvas foi disparado por SMS, 40199, informando antecipadamente aos aracajuanos cadastrados sobre condições climáticas e outros fenômenos que precisem de maior atenção.

Assistência Social

As equipes da Secretaria da Assistência Social também acompanharam as situações nos pontos mais críticos da cidade com o intuito de identificar as situações de riscos e fazer os encaminhamentos necessários. Foram atendidas três famílias nos bairros Porto Dantas, Santos Dumont e Lamarão.

“Fomos acionados pela Defesa Civil sobre uma ocorrência de uma casa em risco de desabamento. Estivemos no local, fizemos todos os encaminhamentos para a família que vai ser assistida pela Secretaria, nos próximos dias, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do território. Além dessa demanda, também tivemos no Porto Dantas e no Lamarão, onde as famílias também estão sendo acompanhadas pela secretarias em conjunto, fazendo o trabalho de orientação de retirada das famílias caso haja o risco de desabamento”, destaca a secretária da Assistência Social, Simone Santana, que acompanhou a ocorrência do bairro Santos Dumont junto às equipes da Secretaria.

De acordo com o major Sílvio Prado, coordenador de Defesa Civil de Aracaju, duas ocorrências necessitaram de intervenção da Assistência Social de Aracaju, devido aos riscos de desabamento. “As duas ocorrências precisaram de intervenção da Assistência Social para fazer o acolhimento das famílias, porque tivemos que interditar essas duas residências, já que se apresentavam como edificações vulneráveis, sem critério de construção de engenharia civil, e a chuva ajuda no processo de vulnerabilidade dessa construção, aumentando o risco de desabamento” explica.

A coordenadora da Proteção Social Básica, Catharina Menezes, relata que as famílias foram identificadas e encaminhadas para o Cras do território, onde serão dados os próximos encaminhamentos.

“Nós fizemos a identificação e agora vamos fazer referência aos Cras dos territórios. No Santos Dumont, a casa foi interditada porque houve um desabamento, e também fizemos as orientações, uma vez que a família possui um lugar para ficar temporiariamente, até que outras providências sejam tomadas”, diz.

Fonte e foto: Ascom / Semdec