Confusão entre profissionais da saúde, policiais e guardas municipais acaba em BO em Aracaju

Um suposto policial militar à paisana ameaçou profissionais da saúde do Hospital Fernando Franco após ficar insatisfeito com o atendimento.

Na noite desta quarta-feira (16), uma confusão envolvendo servidores da saúde, policiais militares e guardas municipais foi registrada no Hospital Fernando Franco, no Conjunto Augusto Franco, em Aracaju.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o homem que grita e aponta o dedo para uma profissional ao falar “eu te prendo por desacato”. O homem também teria acionado colegas da Polícia Militar, que foi ao local para dar voz de prisão aos servidores municipais.

Segundo nota enviada pela SMS, a ação foi “completamente arbitrária”. Um Boletim de Ocorrência contra os envolvidos foi registrado pelo município.

Veja a nota da SMS

“Dante do ocorrido, a gestão do Hospital acionou a Guarda Municipal para tentar conter o indivíduo. No local, os guardas também foram hostilizados, sofrendo ameaças dos PMs. A SMS informa ainda que já registrou Boletim de Ocorrência contra os indivíduos e que enviará cópias das imagens de segurança e do Boletim de Ocorrência para o Comando da Polícia Militar de Sergipe e para a Secretaria de Segurança Pública do Estado para cobrar as devidas punições ao autointitulado policial militar, e para garantir que ações lamentáveis como esta não mais se repitam.”.