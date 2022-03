Edvaldo tem a grande oportunidade de provar que é um político confiável

Mesmo nos tempos atuais, algo bem antigo ainda tem uma relevância expressiva no mundo político: a palavra! O cidadão pode ser de situação ou de oposição; pode ser de Esquerda, de Centro ou de Direita; pode ser liberal ou conservador; geralmente ele só tem continuidade na vida pública se ele tiver compromisso consigo mesmo e com os que estão ao seu redor. Alguns políticos mais experientes costumam dizer que feio não é conversar, “feio é acertar e não cumprir”!

Dois fatos já marcaram a semana até agora: primeiro foi a reunião do agrupamento governista, que sentenciou o nome do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) como pré-candidato do agrupamento ao governo do Estado; o segundo fato, menos de 24 horas depois de aceitar a decisão do grupo, foi a declaração do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), afirmando que “foi um erro” o “consenso” da base aliada e que ele sim é quem deveria ser o escolhido para comandar a sucessão.

Na avaliação deste colunista a fala do prefeito foi inconsequente e não inaceitável, do ponto de vista de grupo. Edvaldo desrespeitou a posição de todos os demais líderes do agrupamento que declararam apoio a Fábio Mitidieri, mas que poderia ser a qualquer outro membro do bloco. O gestor da capital precisa saber ganhar (quando foi o escolhido para ser o candidato a prefeito) e saber perder, quando não é visto como a melhor. Respeitar a vontade da maioria é um princípio democrático!

Fazendo justiça aos fatos, não custa lembrar que em 2016 Edvaldo foi o escolhido por esse grupo para disputar a PMA, mesmo resultando no rompimento do PSB do então deputado federal Valadares Filho e no recuo da pré-candidatura a prefeito do hoje deputado estadual Zezinho Sobral. E ainda assim, o prefeito tem uma relação política difícil com a maioria dos seus aliados. Basta ver como tem sido o comportamento de sua própria bancada na Câmara de Vereadores.

Edvaldo Nogueira, através do seu marketing, quer construir uma imagem de “bom gestor”, de “tocador de obras” e de que “paga os salários em dia”, mas será que não temos problemas crônicos que persistem, mesmo após tantos anos com ele na prefeitura? O transporte público é eficiente? A falta de mobilidade? E os alagamentos nos dias de chuva? Na PMA são seis anos sem reajuste salarial e reposição de inflação para os servidores! Mas “Aracaju não é a cidade da qualidade de vida”?

Com o “histórico” de que tem um comportamento com mandato e outro completamente quando fora da vida pública, Edvaldo Nogueira tem a grande oportunidade agora de prova o contrário; de que é um homem grato, de grupo; será que ele o prefeito só irá apoiar Mitidieri se for contemplado? E a prefeitura de Aracaju, todos esses anos, mesmo sem exercer qualquer liderança dentro do grupo, já não é um “prêmio”? Para este colunista, chegou a hora de Edvaldo provar que é um político confiável…

Veja essa!

Este colunista lembra que, quando do processo de impeachment da então presidente da República, Dilma Rousseff, a petista veio a Sergipe e fez um “comício em praça pública” no centro de Aracaju e, o único político de seu agrupamento no Estado que não compareceu para prestigiar foi Edvaldo Nogueira.

E essa!

O mesmo vale para o ex-presidente Lula, quando da Caravana pelo Nordeste, que também não foi recepcionado em Aracaju pelo prefeito Edvaldo Nogueira. Sua presença, diga-se de passagem, seria o mínimo considerando que ele “ascendeu” na PMA graças ao ex-prefeito e ex-governador Marcelo Déda (in memoriam).

Desrespeito

Quando expõe sua insatisfação, publicamente, de que deveria ter sido o escolhido pelo agrupamento para disputar a eleição, Edvaldo desrespeita a posição de Jackson Barreto, de Luciano Bispo, de Jeferson Andrade, de Fábio Mitidieri, de André Moura, de Laércio Oliveira, Heleno Silva, do governador Belivaldo Chagas e de tantos outros que foram para as ruas e lhe ajudaram a vencer as eleições de 2016 e 2020.

Contra Danielle

Não custa lembrar que, em 2020, não foi a sua “eficiência de gestão” que lhe reelegeu no confronto contra Danielle Garcia (Podemos), mas sim a força do seu agrupamento. A delegada obteve cerca de 110 mil votos na capital e mais de 112 mil aracajuanos se abstiveram de votar. Edvaldo teve 150 mil votos, aproximadamente.

Luciano é diferente I

O prefeito Edvaldo Nogueira poderia pegar umas “aulas” de espírito de grupo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB). Ao reassumir a presidência da Alese, Luciano manifestou sua satisfação em ter o amigo Fábio Mitidieri como escolhido pela base aliada. Vale lembrar que Luciano chegou a ter seu nome “ventilado”, tanto para governador quanto para vice.

Luciano é diferente II

Luciano Bispo não esconde de ninguém que sua intenção é compor a chapa majoritária como pré-candidato a vice-governador ao lado de Mitidieri. Mas que não faz movimentos contrários ao grupo para pressionar. Entende que isso deve acontecer naturalmente. Já Edvaldo parece querer forçar agora uma situação para impor um (a) vice de todo jeito, sem respeitar as prioridades do grupo.

Henri Clay & Rogério I

Sem conseguir atrair nome da base governista para sua chapa majoritária, tudo indica o que o pré-candidato a governador Rogério Carvalho (PT) terá como pré-candidato ao Senado, o advogado Henri Clay. Essa composição teve o apoio declarado do prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB), que já anunciou apoio ao petista.

Henri Clay & Rogério II

Segundo Marcos, Henri Clay é um nome muito bem visto, com densidade eleitoral e competência para bem representar o Estado no Parlamento. O pré-candidato ao Senado Federal por Sergipe é considerado pelo diretório nacional do Psol como uma das prioridades nas eleições deste ano.

Henri Clay & Rogério III

“Recebo com entusiasmo a simpatia e o acolhimento de Marcos Santana e de Paulo Júnior à nossa pré-candidatura ao Senado. Marcos é um prefeito bem conceituado e realizador e Paulo Júnior é um jovem atinado e com futuro político promissor. São lideranças importantes de Sergipe. Estamos juntos trabalhando para a concretização de uma aliança popular e progressista que resgate os direitos do povo sergipano e brasileiro”, afirma Henri Clay.

Valberto Lima I

Quem também declara apoio a Henri Clay para o Senado é o prefeito de Propriá, dr. Valberto Lima. Os dois se encontraram e formalizaram o apoio. Segundo dr. Valberto, o apoio é em virtude da postura ética, trajetória de firmes compromissos sociais e competência de Henri Clay, que se apresenta como a opção certa em prol dos interesses do povo sergipano.

Valberto Lima II

Henri Clay prioriza a sua pré-campanha na construção coletiva de um programa popular que prioriza o resgate dos direitos sociais, o combate à fome e a geração de emprego e renda. “Contar com apoios como esse é imprescindível para consolidarmos uma unidade forte, progressista e popular para transformar Sergipe e reconstruir o Brasil. Estamos dialogando e agregando as forças progressistas de Sergipe para fortalecer um projeto político voltado para a defesa da dignidade e da vida do povo”, afirma Henri Clay.

Jackson no PCdoB I

Após o governador Belivaldo Chagas anunciar o deputado federal Fábio Mitidieri como pré-candidato ao governo, a presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos desembarcou em Aracaju para convidar Jackson Barreto para integrar o partido. O ex-governador pretende se lançar ao Senado federal nas eleições de outubro. Atualmente, Jackson integra o MDB, dirigido por Sérgio Reis, porém já demonstrou insatisfação com a sigla e com o grupo governista.

Jackson no PCdoB II

A reunião ocorreu na residência de Jackson e contou com a presença do vereador Antonio Bittencourt. Segundo ela, o partido nacional espera com alegria e satisfação a filiação de JB e estão animados. “Me sentindo muito prestigiado e homenageado com a vinda de Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco e presidente nacional PCdoB, para me convidar pessoalmente para filiação. Falamos sobre política nacional, local e sobre nossa luta em defesa da democracia”, disse Jackson.

JB de saída?

Demonstrando insatisfação por não ser o preferido para disputar o Senado, se confirmar a filiação no PCdoB é possível que Jackson Barreto deixe o bloco liderado por Belivaldo Chagas. PCdoB deve formalizar uma Federação com o PT e, nesse caso, JB estaria no palanque de Rogério Carvalho em Sergipe.

Bomba!

Com essa possibilidade de filiação de JB no PCdoB, já há quem sinalize para uma chapa em Sergipe com Rogério Carvalho para governador e Jackson Barreto como pré-candidato a vice-governador. Hoje JB foca no Senado, mas quem parece melhor posicionado no grupo é Henri Clay. Parece difícil, mas é possível que JB passe a fazer oposição ao governo de Belivaldo.

Gustinho no Republicanos I

O deputado federal Gustinho Ribeiro esteve reunido, em Brasília, com líderes do partido Republicanos para definir os últimos detalhes para sua filiação ao partido. Gustinho esteve no gabinete do presidente Nacional do Republicanos e deputado federal por São Paulo, Marcos Pereira; com o ex-deputado federal e presidente de honra do Republicanos em Sergipe, Heleno Silva; para alinhar sua ida para o novo partido.

Gustinho no Republicanos II

“Estou feliz pela forma como estou sendo recebido nesta nova casa. Agradeço aos amigos Marcos Pereira e Heleno Silva pela forma como as coisas estão sendo conduzidas. Vou retribuir este gesto com muito trabalho e lealdade”, garantiu Gustinho Ribeiro. O deputado federal sergipano vem buscando apoios em torno do seu nome e já está fortalecendo o Republicanos para que tenha uma chapa competitiva nas eleições deste ano. A sigla pretende fazer dois federais e três a quatro deputados estaduais.

Valdevan cassado

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por unanimidade, confirmou a cassação do mandato e a inelegibilidade do deputado federal José Valdevan de Jesus, conhecido como Valdevan Noventa (PL), por abuso do poder econômico durante a campanha eleitoral de 2018. O Plenário ratificou decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), que condenou o parlamentar pela captação e gasto ilícito de recursos mediante depósitos de valores de origem não identificada. Rafael Meneguesso Lima, então vice-prefeito do município de Arauá, foi absolvido.

Votos nulos

Com a decisão, ficou determinada a retotalização dos votos para o cargo de deputado federal em Sergipe, considerando nulos os votos atribuídos a José Valdivan, com comunicação imediata ao TRE-SE independentemente da publicação do acórdão. No mesmo julgamento foram condenadas outras duas pessoas envolvidas no esquema fraudulento: Evilázio Ribeiro da Cruz e Karina dos Santos Liberal, coordenadores de campanha do parlamentar, que também estão inelegíveis pelo período de oito anos, a contar da data das eleições de 2018.

Indicadores e recomendações

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) lança na próxima segunda-feira (21), o estudo elaborado por integrantes da sua equipe, em Brasília, que resultou na publicação “Panorama Educacional dos Municípios Sergipanos: Indicadores e Recomendações”. O lançamento ocorrerá no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, às 9h. A intenção é apresentar um diagnóstico feito a partir de dados disponíveis do Governo Federal e, também, propor soluções que possam melhor instrumentalizar a aplicação de recursos públicos, com o objetivo de melhorar os índices educacionais do Estado, assegurando uma educação pública de qualidade.

Alô Boquim!

Em comemoração aos 152 anos de Boquim, os vereadores entregaram, em sessão solene, a reforma do Plenário José Barbosa Franca. A sala na Casa Legislativa foi toda revitalizada, ganhando nova ambientação, mobiliário e sistema de som, dando mais interatividade entre os parlamentares e população. O investimento faz parte da administração do vereador Fernando Vitório (PP), que está em seu segundo mandato como vereador e primeiro como presidente da Câmara Municipal.

Fernando de Beca

Em seu discurso, “Fernando de Beca”, como é mais conhecido, falou da importância da obra para sociedade boquinhense. “Aqui foram investidos além da ambientação de todo o espaço, um novo mobiliário e sistema de som para os parlamentares e público visitante. São investimentos que darão aos vereadores um local para eles reivindicarem, cobrarem e também apresentarem propostas que venham atender as necessidades da população de Boquim”, destacou.

Eraldo de Andrade

O prefeito do município de Boquim, Eraldo de Andrade (PP), também compareceu ao evento e recebeu das mãos do presidente da Casa a ilustração da reformulação e atualização da Lei Orgânica do Município. O gestor fez questão de destacar a importância do investimento no parlamento municipal. “Reforço esse investimento, porque será de grande valia tanto para os vereadores, como para toda a comunidade. Fui vereador por dois mandatos e sei da importância de ter uma Casa bem estruturada para atender os anseios da população”, pontoou.

Volta presencial

O dia contou com presença de várias personalidades ilustres do município, como o ex-prefeito Luiz Fonseca, que reforçou a importância do investimento na Casa Legislativa. A partir da próxima sexta-feira (18), as sessões na Casa voltarão ao normal e serão presenciais, respeitando todos os protocolos de vigilância sanitária contra a pandemia do coronavírus. As plenárias acontecem todas as quarta e sextas-feiras, sempre a partir das 9 horas.

Alô São Francisco!

O deputado federal Fábio Reis participou da assinatura da Ordem de Serviço da Pavimentação asfáltica de diversas ruas de São Francisco. Este é maior investimento nesse tipo de obra da história do município, onde 90% da cidade será asfaltada. As obras são frutos de emendas direcionadas pelo parlamentar, que totalizam mais de R$ 2 milhões.

Alba Nascimento I

Bastante emocionada, a prefeita de São Francisco, Alba Nascimento, agradeceu a Deus e ao deputado Fábio Reis. “Agradeço primeiramente a Deus e depois ao deputado Federal Fábio Reis. Somos amigos desde a época de Jerônimo Reis e pelo tempo de amizade e pelos serviços prestados ao nosso município, ele já pode se sentir São-Francisquense”.

Alba Nascimento II

“Estou muito feliz, pois sei que quanto mais desenvolvimento, mais qualidade de vida para o nosso povo. A gente sempre correu atrás de verbas e hoje só temos a agradecer termos sido atendidos. É com muita alegria que assinamos esta ordem de serviço. Acabou com a poeira do verão e com a lama do inverno”, comemora a prefeita.

Fábio Reis I

Segundo Fábio Reis, a prefeita está deixando a sua marca para o povo que a elegeu por dois mandatos. “A nossa parceria tem trazido muitos resultados, para desespero da oposição. O carinho, o desejo e o amor que ela tem pela sua terra é de orgulhar o seu povo. É uma dedicação diária para trazer qualidade de vida para os seus conterrâneos”.

Fábio Reis II

“A prefeita esteve em meu gabinete em busca de investimentos para a educação, infraestrutura , educação, esporte e eu garanti de imediato. Com certeza, este dia já está marcado e registrado na história de São Francisco. Hoje estamos aqui assinando a ordem de serviço com a máquina nas ruas, com o asfalto e o com os profissionais já trabalhando. Agora eles só saem daqui com a obra concluída”, pontua.

Ruas Pavimentadas

Rua da Palma (Rua do Conselho); Entorno da Lagoa (Baixada toda até a subida); Rua Antônio Nascimento (Rua da oficina de Jair até o conjunto Ailton); Conjunto Ailton Nascimento (Rua de Márcia da Galinha até o final); Complemento da Rua Maria Joselina (Rua de Drana); Rua Laudelina V. Araújo (Rua do Ginásio); Rua São João (Maloca); Rua São José (Maloca) e a Travessa Nova Brasília (Rua do Correio).

Fertilizantes I

Com previsão para suprir parte do volume de fertilizantes consumidos anualmente em todo o Brasil, o Projeto Carnalita foi apontado, em reunião entre a prefeita de Capela, Silvany Mamlak, o presidente da Federação dos Municípios de Sergipe, Cristiano Cavalcante e o corpo técnico Ministério de Minas e Energia como uma das principais apostas para minimizar a dependência do Brasil a fertilizantes importados.

Fertilizantes II

Na ocasião, foram debatidos pontos importantes com o Secretário de Geologia e Mineração da pasta, Pedro Paulo Dias, e o diretor Enir Sebastião Mendes, como a viabilidade da implementação do projeto Carnalita e os investimentos na região, assunto que já é tratado como prioridade pelo Governo Federal.

Cristiano Cavalcante

Para Cristiano Cavalcante, o encontro foi importante para compreender a visão do Governo Federal sobre Sergipe. “Esse projeto está entre os cinco principais projetos em importância para o Governo Federal e terá a prioridade necessária para que seja viabilizado. Essa informação nos deixa muito felizes pois é desenvolvimento vindo para Sergipe, em especial para o Vale do Cotinguiba”, ressaltou após a reunião. “A previsão é que sejam gerados 4 mil empregos diretos e mais de 10 mil indiretos, um verdadeiro pólo de desenvolvimento no Estado, voltado ao desenvolvimento regional entre os municípios de Capela, Japaratuba, Carmópolis e Rosário do Catete”, comemorou.

Silvany Mamlak

Além disso, Silvany Mamlak colocou o município de Capela à disposição para o que for necessário e de responsabilidade do ente para a implementação do projeto e busca viabilizar uma agenda junto ao Ministério de Minas e Energia para que o ministro Bento Albuquerque venha a Sergipe, juntamente com o secretário Pedro Paulo Dias, para realizar uma visita in loco à Usina Taquari Vassouras para discutir o avanço do projeto.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

[email protected] e [email protected]