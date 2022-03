Em Brasília, Gustinho Ribeiro define últimos detalhes de sua filiação ao Republicanos

O deputado federal Gustinho Ribeiro esteve reunido nesta terça-feira (15), em Brasília com líderes do partido Republicanos para definir os últimos detalhes para sua filiação ao partidos.

Gustinho Ribeiro esteve no gabinete do presidente Nacional do Republicanos e deputado federal por São Paulo, Marcos Pereira; com o ex-deputado federal e presidente de honra do Republicanos em Sergipe, Heleno Silva; para alinhar sua ida para o novo partido.

“Estou feliz pelo forma como estou sendo recebido nesta nova casa. Agradeço aos amigos Marcos Pereira e Heleno Silva pela forma como as coisas estão sendo conduzidas. Vou retribuir este gesto com muito trabalho e lealdade”, garantiu Gustinho Ribeiro.

O deputado federal sergipano vem buscando apoios em torno do seu nome e já está fortalecendo o Republicanos para que tenha uma chapa competitiva nas eleições deste ano. A sigla pretende fazer dois federais e três a quatro deputados estaduais.

Foto assessoria