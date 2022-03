Jovem com deficiência visual deixa de estudar por falta transporte escolar no município de Lagarto

Flávio tem 14 anos, é morador do município de Lagarto, e tem deficiência visual. Ele estuda às terças-feiras no Centro de Apoio Pedagógico em Aracaju. Porém o jovem está impossibilitado de estudar, pois a Secretaria Municipal de Educação não disponibiliza o transporte escolar.

Entristecido, Flávio gravou um vídeo no qual pede providências a gestão da prefeita Hilda de Gustinho. “Sou deficiente visual, o motivo de gravar esse vídeo é por causa dos meus direitos. O transporte não está vindo, e eu preciso do transporte, pois estudo em Aracaju. Eu aprendo informática, braille e soroban (instrumento para cálculo). Eu preciso estudar para ser alguém na vida e ajudar a sociedade no futuro”, diz o jovem na gravação.

Flávio aprendeu a manusear computadores, mesmo sem visão. Habilidade desenvolvida longe da realidade educacional oferecida em Lagarto, onde falta transporte e merenda escolar, como denunciado por pais e mães em programa de rádio do município.

Raquel, irmã do jovem, participou do Sergipe em Destaque, nesta quarta-feira, 16. “Nunca houve falta de transporte em outras gestões. Às vezes o carro quebrava, e eles locavam um outro carro para pegar o meu irmão”, disse.

Segundo Raquel, desde o ano passado que não há transporte para o seu irmão. “Assim que voltaram às aulas (presenciais) começou esse transtorno. Sempre dizem que o carro está quebrado”, completou.

Os familiares de Flávio aguardam o posicionamento da prefeita Hilda de Gustinho.

