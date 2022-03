Festas de São José de Malhador e de Pinhão podem se tornar patrimônio cultural e imaterial de Sergipe, projetos são de autoria de Talysson de Valmir

“As festas de São José de Malhador e de Pinhão também narram a história de Sergipe”, Deputado Talysson pede que as festas virem patrimônios culturais e imateriais do estado.

Foram protocolados, na última semana, projetos de lei (28/2022 e 29/2022) de autoria do Deputado Estadual Talysson de Valmir (PL), que declaram as festas do padroeiro São José, de Malhador e de Pinhão, como patrimônios culturais e imateriais do estado de Sergipe. Os PLs seguem em tramitação na Assembleia Legislativa do estado.

As festividades alusivas a São José nos municípios de Malhador e de Pinhão acontecem entre os dias 10 e 19 de março, anualmente, e reúnem centenas de fiéis de todo o estado.”Todos nós sabemos da importância das festas de São José, tanto em Malhador, quanto em Pinhão, cidades onde a devoção a ele se mistura com a própria história desses municípios”, declara o parlamentar.

“É importante que o Estado reconheça a importância cultural e histórica dessas festas, já que também narram a história do povo sergipano. Realçar e valorizar a nossa cultura, aquilo que nos faz verdadeiramente sergipanos, é também dever do estado e nossa, como parlamentares”, finaliza Talysson.

Os projetos seguem para apreciação e aprovação dos deputados estaduais e, logo em seguida, para a sanção do Governador.

