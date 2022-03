Governo apresenta dados e lança plataforma de apoio aos municípios

Foi a primeira vez que o Estado de Sergipe fez a avaliação externa em larga escala, objetivando a aferição dos níveis de alfabetização e de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática, além de ter coletado informações sobre fatores socioeconômicos, formação docente, complexidade da gestão e impactos da pandemia no contexto escolar

Quarta-Feira, 16 de Março de 2022

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), apresentou, na manhã desta quarta-feira, 16, os resultados da avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica do Estado de Sergipe (Saese), realizada entre os dias 18 e 29 de outubro de 2021, com as turmas de 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, e a 3ª série do Ensino Médio, das redes públicas estadual e municipais de ensino

Foi a primeira vez que o Estado de Sergipe fez a avaliação externa em larga escala, objetivando a aferição dos níveis de alfabetização e de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática, além de ter coletado informações sobre fatores socioeconômicos, formação docente, complexidade da gestão e impactos da pandemia no contexto escolar. O Saese também constitui-se em um importante instrumento para subsidiar, formular e monitorar as políticas educacionais, pautado na qualidade, equidade e na eficiência, bem como na produção de indicadores de referência e no incremento de séries históricas.

Retomando o curso dos acontecimentos no Brasil em função da pandemia, o secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, destacou que “ninguém escolheria dirigir esses tempos educacionais, ser professor e estudante em um período pandêmico. O que importa é que nós não cedemos à complacência. Desde o início afirmamos que a escola tem que funcionar nas condições que forem possíveis. Enfrentamos muita resistência com a ideia de ensino remoto e híbrido, e da educação a distância. As pessoas, especialmente as crianças e os jovens, têm tempo, a vida não permite ensaio, ela acontece uma única vez e não tem volta. É trágico para as crianças perderem o tempo”, frisou, pontuando a importância de realizar a avaliação dentro de um cenário de crise mundial, porém com o olhar direcionado para os programas de melhoria da qualidade de ensino nas redes municipais e estadual que suscitará dos resultados obtidos no Saese.

A Fundação Cesgranrio, instituição que, em parceria com a Seduc, por meio da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (CEAVE), teve a responsabilidade de construir e gerenciar a logística de aplicação do Saese, além de apresentar os resultados. A coordenadora da CEAVE, Joniely Cruz, informou que os resultados são disponibilizados para a sociedade sergipana por meio da Plataforma de Devolutivas Pedagógicas.

“Os resultados estão disponíveis na Plataforma de Devolutivas Pedagógicas que foi construída para Sergipe, cujo acesso será feito pelos agentes educacionais para se debruçar nesses dados e pensar suas ações, estratégias de intervenção para melhoria do ensino. Sabemos da dificuldade no período de aplicação por estarmos na pandemia, e agora é o momento de entendermos os resultados levando em consideração todas essas variáveis”, relatou Joniely Cruz.

Os especialistas em avaliação educacional da Fundação Cesgranrio, Leandro Marinho e Érica Guillin, apresentaram as escalas de desempenho, exemplos de itens das provas com comentários pedagógicos, além de indicadores importantes para compreender a realidade educacional de Sergipe. Foram apresentadas também as médias de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática das turmas avaliadas, percentual de alunos nos níveis de desempenho, Indicador Socioeconômico (INSE), diferença de desempenho entre meninos e meninas, a distorção idade-série e seu impacto sobre o desempenho dos alunos, entre outros. No total, foram avaliados 66.715 estudantes de 3.697 turmas de 1.040 escolas das redes públicas estadual e municipais de Educação Básica do Estado de Sergipe.

O especialista Leandro Marinho destacou que “colocar uma lupa dentro da rede em um momento em que tivemos praticamente dois anos de afastamento dos alunos das escolas é de fato algo que traz uma informação preciosa para que o Estado reprogramasse todas as suas políticas públicas e recuperar toda a defasagem que possa ter acontecido nesse período. É oportuno falar do Ensino em Tempo Integral, citado pelo secretário Josué. Trata-se de uma questão principal: a universalização do ensino com os alunos acessando as escolas”, frisou.

Para Quitéria Barros, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/Sergipe), que na ocasião representava os secretários municipais de Educação dos 75 municípios sergipanos, a obtenção dos resultados do Saese no início do ano letivo impulsiona as estratégias a serem empenhadas pelos municípios. “Eu quero encarar como um farol a conduzir os desafios da gestão pedagógica de 2022 os resultados dessa avaliação. Historicamente nós recebemos o resultado da avaliação no mês de agosto, e considero muito tarde para fazermos qualquer tipo de intervenção. Esse resultado que o Saese nos proporciona agora nesse início de ano letivo é uma bússola para que nós possamos adotar estratégias e definir políticas públicas para melhorar a qualidade de ensino em nossas escolas”, disse.

João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, procurador geral do Ministério Público de Contas de Sergipe, também discorreu sobre a pontualidade dos indicadores educacionais concomitantes ao planejamento escolar de todas as unidades de ensino estaduais e municipais. “A possibilidade de Sergipe promover por si mesmo, com as suas próprias forças, um sistema de avaliação que fosse anual, capaz de no início do ano já apresentar o retrato da situação pedagógica do município, para que ele possa ser trabalhado dentro do próprio ano, realmente é o caminho, penso eu”, concluiu.

Plataforma de Devolutivas Pedagógicas

Os resultados finais do Saese são disponibilizados para os dirigentes municipais e estadual e para os diretores escolares por Estado, Município, escola, turma e aluno, por meio da plataforma de devolutiva do Saese, no endereçohttps://www.seduc.se.gov.br/page/#/item/33/1469

Foto assessoria