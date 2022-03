Homem de 36 anos é assassinado enquanto levava amigo para casa, em Laranjeiras

Um homem de 36 anos, identificado como Marinho dos Santos Silva, foi assassinado no inicio da manhã desta quinta-feira (17) no município de Laranjeiras.

As primeiras informações são de que a vitima estava deixando um amigo no conjunto Denise Fontes, quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram disparos, matando-o no local.

Segundo populares, Marinho trabalhava em posto de combustível na cidade.

O Instituto Médico Legal e a Criminalística foram acionados para atender a pcorrência.

Quem tiver alguma informação pode ligar para 181 ou 190.