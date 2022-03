Luciana Santos convida Jackson Barreto a se filiar no PCdoB

Dois dias após o governador Belivaldo Chagas anunciar o deputado federal Fábio Mitidieri como pré-candidato ao governo, a presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos desembarcou em Aracaju para convidar Jackson Barreto para integrar o partido. O ex-governador pretende se lançar ao Senado federal nas eleições de outubro.

A reunião ocorreu na residência de Jackson e contou com a presença do vereador Antônio Bittencourt e do presidente estadual da sigla, Edival Goes. Segundo Luciana, o partido nacional espera com alegria e satisfação a filiação de JB e estão animados.

“Me sinto muito prestigiado e homenageado com a vinda de Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco e presidente nacional PCdoB, para me convidar pessoalmente para filiação. Falamos sobre política nacional, local e sobre nossa luta em defesa da democracia”, disse Jackson.

Por Diego Souza