PMA abre inscrições para turmas curso Educação Empreendedora

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), abre inscrições, nesta quarta-feira, 16, para duas novas turmas presenciais do curso Educação Empreendedora: instrumento de transformação.

No total, estão sendo ofertadas 50 vagas e, desta vez, a capacitação ocorrerá em parceria com a Associação Comunitária de Mulheres, Amigos, Ação e Cidadania e com a Associação dos Moradores Pró Melhoria e Defesa do Conjunto Bugio.

Essa capacitação objetiva impulsionar o empreendedorismo na capital, a partir da qualificação profissional, fundamental para quem já empreende ou para quem deseja conhecer as ferramentas necessárias para empreender. As aulas serão lecionadas pelos instrutores Diego Aragão e Flávia Aragão, que irão ensinar os alunos a como se tornar um empreendedor de sucesso.

O curso possui carga horária de 40 horas e será ministrado na modalidade presencial. As aulas da primeira turma serão iniciadas no dia 6 de abril, na Associação Comunitária de Mulheres, Amigos, Ação e Cidadania; e da segunda turma no dia 11de abril, na Associação dos Moradores Pró Melhoria e Defesa do Conjunto Bugio. Ao final da capacitação, os alunos irão receber o certificado de conclusão.

Para se inscrever, os interessados precisam comparecer na sede da Fundat (calçadão da rua João Pessoa, 127, centro) ou na associação parceira escolhida para fazer o curso. Os documentos solicitados no ato da inscrição são: RG, CPF e comprovante de residência. Além disso, é necessário preencher os seguintes pré-requisitos: ter acima de 18 anos e possuir o a escolaridade mínima do ensino médio incompleto.

Cronograma

Educação Empreendedora: Instrumento de Transformação | Horário: 13h às 17h | Período: 06/04 a 20/04 | Carga horária: 40h | Modalidade: Presencial | Local: Associação Comunitária de Mulheres, amigos, ação e cidadania | Endereço: (Rua Bela Vista, 37, Jardim Centenário);

Educação Empreendedora: Instrumento de Transformação | Horário: 13h às 17h | Período: 11/04 a 26/04 | Carga horária: 40h | Modalidade: Presencial | Local: Associação dos Moradores Pró Melhoria e Defesa do Conjunto Bugio. | Endereço: (Avenida Centenário, S/N, Bugio).